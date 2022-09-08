【親子活動】小朋友化身人道小英雄　參加「小紅星獎勵計劃」培養同理心

▲ 小朋友參加紅十字會「小紅星獎勵計劃」，從遊戲中培養好品格。

孩子的品德教育不容忽視，有爸媽就讓小朋友參加香港紅十字會舉辦的「小紅星獎勵計劃」，小朋友透過親子及訓練活動，身體力行實踐人道精神，成為日常生活中樂於助人的「人道小英雄」。是次活動開始召募各位小朋友一起參加！

▲ 從遊戲中學習血型配對。（圖片︰香港紅十字會提供）

活動中學習人道精神

今年「小紅星獎勵計劃」的主題是「人道小英雄之俠義『童』行」。當中5歲Vincent是連續3年「小紅星」會員，他的姐姐先參加的。爸媽發現活動很有趣，亦讓女兒學到很多知識，所以讓Vincent也參加。Vincent去年曾體驗多個活動，爸爸表示希望兒子可以從小學習做一個善良的人，從不同活動中學習人道精神。

去年的活動更讓Vincent有不少初體驗，包括在講故事比賽中，除學到人道知識，同時亦學習到講故事的小技巧，如故事結構、內容鋪排以及使用Scratch JR應用程式設計簡單動畫輔助闡述故事。Scratch JR初體驗工作坊也是Vincent最喜歡的部分，透過設計動畫，覺得非常有成功感。

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學習急救知識

其他參加者也有不少得著，4歲Louisa是連續2年「小紅星」會員，Louisa的媽媽是香港紅十字會的定期捐助者，她亦很高興女兒可以從小支持紅十字會。而透過參與「小紅星」活動中的親子急救工作坊，Louisa有機會接受心肺復蘇法訓練。媽媽認為小朋友小小年紀就有機會學習急救知識，對女兒來說是一次難得的體驗！

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另外，Bella及媽媽就將於計劃中學到的知識於生活中實踐，並將人道小故事分享給身邊的朋友。Bella媽媽開心藉著活動，讓她有更多時間與女兒相處，一同參與義務工作，開拓新的親子體驗之餘還幫助到有需要的人。

▲ 今年「小紅星」大使是女歌手鄭欣宜。（圖片︰香港紅十字會提供）

今年「小紅星」大使是女歌手鄭欣宜，她希望藉著「小紅星大使」的身分向小朋友發放更多正能量，讓他們面對困難時能夠有足夠的抗逆力去面對。另外，希望小朋友能夠將愛和力量傳遞給身邊每一個人，擁有正面的價值觀快樂成長。

小紅星獎勵計劃

「小紅星獎勵計劃」是一個專為3至6歲小朋友而設的品格教育項目，希望培養小朋友成為具有善良品格和理解他人需要的「人道小英雄」。透過參與各項親子體驗活動、訓練和社區服務，小朋友可以認識到無私及關懷的重要性，而這就是人道的基本概念。計劃自2013年起推出至今，已有接近 8,000 名「小紅星」參與。香港紅十字會期望參加者透過不同活動，學習幫助社會上有需要人士，身體力行實踐人道精神。只需捐款$240，小朋友即可成為「小紅星」，體驗這個充滿意義的人道學習機會，同時支持香港紅十字會的人道工作。【更多詳情及報名】

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責任編輯︰顏紫燕