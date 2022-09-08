【爵士音樂節】第四屆「自由爵士音樂節」今起發售門票　一連五天將上演逾50場演出

▲ 第四屆「自由爵士音樂節」今起發售門票。（西九文化區）

第四屆「自由爵士音樂節」將於今年10月26日至30 日（星期三至日）舉行。一連五日的爵士音樂節將有逾超過50場演出，規模為歷年之冠。表演舞台遍及西九文化區的自由空間及藝術公園，更首度擴展至位於香港故宮文化博物館旁的戶外表演場地竹翠公園。門票即日起於西九文化區網站公開發售。

竹翠公園《Jazzscapes》舞台特設單日票及兩日票，適用於 10月29日至30日，精選節目包括：

《Daniel Chu Supergroup》— 由爵士鋼琴家朱肇階（Daniel Chu）率領本地頂尖樂手組成的超級樂隊以爵士及R&B作主軸，引領觀眾進入充滿節奏感的音樂派對

《雷柏熹爵士大樂團 feat. MC 仁》— 雷柏熹將帶領樂團演繹一系列重新編排的70年代香港功夫電影配樂，並邀得Hip-hop教父MC仁合作

《Joyce Cheung and the Latin Experience!》 — 鋼琴演奏家張貝芝（Joyce Cheung）與舞者大玩熱情奔放的拉丁爵士樂，以強勁節拍、多變而獨特的律動感染觀眾；

《Sherine and Friends》— 以 Hi-Fi 發燒天碟征服樂迷的爵士歌手尚羚 （Sherine Wong），以磁性聲線與好友演繹其專輯《 Two for the Road 》的多首歌曲。

藝術公園大草坪將再舉行周末主題市集，以「讓生活找回節奏」為主題，為文化愛好者帶來不同店主的品味手作設計，同場更有多款極具趣味的文藝攤位遊戲、工作坊及電影放映。海濱草坪將上演世界音樂、合唱團、爵士大樂隊、放克（Funk）等演出，觀眾除可欣賞精彩演出，更可遊走園區不同空間，享受海旁餐廳、輕食店及美食車的餐飲與維港美景。

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記者：黃穎津