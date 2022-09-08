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【安達臣道冧天秤】發展局暫停總承建商工務工程投標資格至明年底　不排除從認可名冊內除名

社會 19:28 2022/09/08

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發展局暫停總承建商工務工程投標資格至明年底。（黃傑偉攝）

秀茂坪安達臣道房協建築地盤周三（7日）發生罕見天秤倒塌意外，65噸重天秤壓中地面多個貨櫃辦公室，導致3死6傷。發展局發言人今日（８日）表示，局方已根據機制，對該承建商發出通知，表示會暫停其所有工務工程類別的投標資格至2023年12月31日。

發言人指出，涉事總承建商是發展局的認可工務工程承建商，鑑於秀茂坪事故的嚴重性，局方已根據《承建商管理手冊》機制，對該承建商啓動規管行動的程序，向其發出通知，表示會暫停其所有工務工程類別的投標資格至2023年12月31日；並會因應秀茂坪事故的調查結果，按需要採取進一步的規管行動，包括延長暫停投標期甚至從工務工程認可名冊內除名。

發言人表示，工務部門已完成巡查轄下31個涉及塔式起重機操作的工務工程工地，確保有關起重裝置操作安全，以避免同類意外發生。

因應昨日（7日）在秀茂坪一個建築地盤發生的致命事故，局方已即時就政府工務工程指示工務部門採取跟進行動，巡查所有涉及塔式起重機操作的工務工程項目；另外，亦已根據既定機制啓動規管安排，限制秀茂坪建築地盤的總承建商（精進建築有限公司）參與工務工程的投標。

發言人重申，工地安全不容妥協，為保障工友的安全，發展局一直要求工務工程承建商妥善執行工地安全措施，亦不時檢討工務工程的安全管理系統，包括在工程設計、標書審批、合約條款、工程監管、科技應用、承建商規管和工地安全宣傳推廣等方面採取多管齊下的措施，提升工地安全水平。

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記者：黃穎津

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