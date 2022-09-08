【環境衞生】卓永興指土瓜灣後巷如「電單車墳場」　當局已清理多區後巷約50架棄置車輛

▲ 卓永興指土瓜灣後巷如「電單車墳場」，當局已清理多區後巷約50架棄置車輛。（Facebook 卓永興 WH Cheuk）

各區民政處於全港逾220個衞生黑點進行清潔行動，並統籌相關部門於20個公共後巷清理棄置車輛。政務司副司長卓永興在社交平台表示，九龍城民政處聯同運輸署、路政署、警務處和地政總署，已於9月7日和8日按地區事項統籌工作組制定的「標準運作模式」，將土瓜灣美光街後巷約30架的棄置車輛徹底清理。同樣，油尖旺民政處亦通過跨部門聯合行動，於9月7日清理了大角咀福利街近樂群街後巷的20多架棄置電單車。

卓永興續指，在8月初曾和同僚暗訪土瓜灣，察看後巷棄置車輛的情況，形容當時「眼界大開」，某條後巷儼如「電單車墳場」，甚至連整部私家車也被擱下。他表示，這個荒誕、超現實的亂狀，令他拿定決心必須要解決後巷棄置車輛的問題。這條後巷後來也自然被列入須予以打擊的衞生黑點名單之內。

他又指，類似的行動，會在各區陸續進行。市民如果仍然在後巷見到棄置車輛，只是清理有關車輛的「時辰未到」而已。

卓永興亦提及有市民留言指當局的環境改善工作是「小改善，大改變」，令他深深受到鼓舞。他強調，事實上政府各部門集體是擁有相當多的權力和資源。在大家的努力不懈和市民的支持下，香港城市面貌得到大幅改善，是指日可待的。

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記者：黃穎津