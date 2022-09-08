【有個閨密叫祖藍】陳松伶被封「男神收割機」　暢談與四大型男合作點滴

▲ 《有個閨密叫祖藍》

由王祖藍任主持的TVB綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，本周日（9月11日）播出第7集，嘉賓是近年激罕在TVB亮相的陳松伶（松松）。

松松與祖藍原來是透過《閨密》才正式首度會面，二人之前一直只靠短訊建立感情；但驚人的是祖藍不但在本集限定的《網友快問快答》中對松松瞭如指掌。

二人閒談間更驚揭不少共通點，松松某些特質「倒模」王太李亞男，祖藍與松松老公張鐸則「臭味」相投，松松更因而嚇得掩臉尖叫：「你（指祖藍）居然都係咁？要Blacklist呀！」

相當投緣的二人，又大方分享夫妻相處之道，包括「老夫老妻愛情保鮮法」，更分別大爆張鐸及李亞男的超甜蜜行為，甜到惹蟻之餘更是相當搞笑。

男神收割機

性格開朗健談兼為食的松松，甫上車即與祖藍說個不停，並數度強調一定要「食好西」。而祖藍除帶松松品嚐精緻西餐，還帶她體驗北京特色「鹽療」，以配合松松愛養生性格。

為配合松松「男神收割機」身份，製作組專誠替松松度身訂造「黎明、「鄭伊健」、「張智霖」及「張鐸」等型男「姓條」，並配合不同類型的「問題」，讓松松抽籤並逐個講述合作感受及相處趣事。

多位男神中，松松指與伊健合作次數最多、多達7至8套劇集，並指性格慢熱內斂的伊健，隨著合作漸多變得相當照顧她，並曾勸她別再拍戲：「最好笑係開開吓工、凌晨三點零，佢突然話你唔好再拍戲，你去返學啦；我就：『喲，好的』。」

《天涯歌女》在醫院面試

至於松松出道作品《天涯歌女》拍檔黎明，松松坦言感激對方教會她不少東西：「嗰時我只係學生，佢已經係當紅小生，我記得我係著住校服返TVB，返到公司仲要除校服、著旗袍同戴假髮。你知一個學生，好少同陌生人食飯應酬，佢就叫我可以花多啲時間同同劇嘅人食飯，但我嗰時個腦入面除咗講對白就係做功課。」

松松又驚爆《天涯》的面試地點是在醫院：「我嗰時燙傷咗隻腳，我煲雞腳湯，點知個瓦煲下面穿咗，啲熱湯就『篷』咁樣（流落對腳）。監製去醫院睇我時，見到我好似好可憐咁，就順理成章揀咗我拍《天涯》。」

向中大同學道謝

當時身兼讀書及拍劇工作的松松，坦言休息時間甚少，並搞笑地唱出當年創作的「OT之歌」：「『日日06到27，27之後又返工~』，有歌唱架我哋。依家叫我瞓3個鐘，我打死你。」

愈說愈開心的松松，又即席表演「閨密版尋人記」，隔空向當年暗地裏幫過自己抄筆記的中大同學道謝：「我嗰時成日做唔切功課，但喺車頭同Locker永遠貼滿晒Reference，啲同學幫我搞掂晒，我到依家都唔知邊個幫咗我。」

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