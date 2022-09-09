【安安逝世】三名護理員伴「百歲熊瑞」渡過餘生　難忘其一個窩心舉動

▲ 三名護理員伴「百歲熊瑞」渡過餘生，難忘其一個窩心舉動。（海洋公園提供）

大熊貓「安安」身體狀況轉差，海洋公園7月21日早上為牠進行安樂死，終年35歲，等同於人類105歲高齡，在全球人類照顧下最長壽的雄性大熊貓。在「安安」臨終前，三名護理員陪伴這位「百歲熊瑞」走過生命最後一程。動物部高級監督梁家綸難忘「安安」只肯食佢他餵的藥，「佢肯聽我講食藥，心情喺好嘅，因為食咗喺對佢身體好。」

「安安」晚年身體情況轉差，患有高血壓、關節炎和白內障等常見老年病。照顧「安安」的團隊成員之一動物部助理館長胡綺琪表示，「安安」晚年牙齒出現問題，需要進行手術剝牙，因為動物麻醉進行手術風險高，所以事前需要訓練牠習慣長時間、靜坐地打開口，方便獸醫治療，「最初會用利用目標棒訓練牠碰到鼻及下巴，跟着目標棒一起打開口或閉口，然後慢慢延長時間令牠習慣，久而久之安安習慣了打開口五分鐘，讓你慢慢洗、影埋相，過程歷時兩三周」。她透露事後會獎勵「安安」喝其最喜歡的寶礦力。

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陪伴港人23載的「安安」，晚年除了行動力不足外，對食物的要求亦幾何級上升，動物部高級監督梁家綸特意將「安安」喜愛的番薯及竹葉特別處理，「安安老人家特別嘴刁，要花多少少時間處理牠的食物，例如一個番薯要去皮、竹筍去皮，否則牠不會進食。」由「安安」1999年抵港已負責照顧的總館長祝效忠補充，晚年牠食慾不振，團隊更搞盡腦汁提升其食慾，「佢哋好好的蒸熟番薯後，再搓圓它，混合到已剪碎的竹葉、蔬菜球，製作成特別的樣，再透過香氣刺激牠的食慾。」

與「安安」感情深厚的梁家綸指，雖然「安安」偶有小脾氣，但牠一個舉動令自己倍感窩心，「佢認得不同嘅護理員，一些照顧牠比較耐嘅護理員在附近，牠會乖乖地食藥；佢可能會不聽年資較淺同事的說話，明明同一種藥，但到我俾返佢先會食。佢肯聽我講食藥心情喺好嘅，因為佢食嘅喺對佢身體好。」對於「安安」離世三人倍感不捨，但牠陪伴香港市民23年，留下許多美好回憶，希望牠在另一個世界過得開心。

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記者：陳麗娜