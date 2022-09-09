【STEM教育】唐乃勤初中書院學生參與港大癌症研究　標註醫學圖像助人工智能分析

▲ 保良局唐乃勤初中書院獲邀參與港大研究。（陳國峰攝）

保良局唐乃勤初中書院安排學生參與大學研究，協助香港大學醫學院及牙醫學院團隊標註癌症患者的醫學圖像，以轉化成數據。有學生說，是次經歷令他加深對醫科研究的認識，亦增加對科學的興趣。

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唐乃勤初中書院獲港大邀請參與「人工智能醫學圖像分析︰應對口腔癌預後預測的挑戰」研究，首階段有約10名來自生物科技研究校隊的學生參與，他們須先進行工作坊培訓，再獲分配不同的口腔癌患者的醫學圖像，按團隊指示進行圖像標註，以找出癌細胞纖維的特徵。團隊會使用有關數據訓練人工智能系統，日後期望可用作分析醫學圖像。

剛升上中四的學生樊道銘有份參與研究，他說本來對科學沒有太大興趣，一直以來認為醫生只需「開藥俾病人食」，今次經歷令他明白到醫科涉及不同範疇，甚至可以做人工智能方面的研究，形容經歷令他大開眼界，亦加深對醫學的興趣。

港大牙醫學院口腔醫學臨床副教授鄭立武說，邀請中學生參與研究的其中一個目的，是讓他們可藉此開闊眼界，他又笑說，很多年輕人會花費很多時間打機，「希望透過正確的引導，將他們用來打機的時間，發展成對科學的興趣。」鄭立武亦指，研究團隊會再三檢查數據的準確性，確保研究質量。

該校生物科技講師陳嘉儀說，普遍學生的觀察力強、手眼協調佳，認為他們能出色地完成標示的工作。她指，校方於新學年起安排學生參加工作坊，有興趣的學生可進一步參與研究。

另外，唐初學生亦會參與港大醫學院研發抗癌藥物的研究。陳嘉儀說，學生會運用在生物科技科學習的提取技巧，參與提取的抗癌成分，而研究屬生物研究，目前仍在最初運作的階段。

▲ 保良局唐乃勤初中書院獲邀參與港大研究。（陳國峰攝）

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記者：黃悅晴