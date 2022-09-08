【男生髮禁】黃笏南中學：髮禁為培養簡樸形象　提酌情處理長髮男學生

▲ 東華三院黃笏南中學校長李靖邦於會後首次就事件公開見記者。（陳國峰攝）

東華三院黃笏南中學學生林澤駿6月向平機會投訴，質疑學校校規禁止男生留長髮是違反《性別歧視條例》，冀藉此推動全港學校廢取髮禁校規。林澤駿與學校代表今（8日）出席平機會閉門調解會議，校長李靖邦於會後表示，已向學生提出調適方案，並強調校規是按辦學理念制定，以助同學培養「簡樸簡單」個人形象，校方指「與絕大部分本地學校原則類同」。林同學會後已表明不滿意學校所提方案，會研究採取法律行動。

東華三院黃笏南中學校長李靖邦於會後首次就事件公開見記者，他形容會上有良好溝通，學校一於以往以積極務實方式溝通，他強調會面目的是「希望幫到同學」，學校在會面上提出支援方案，日後可能作出調適和酌情處理，冀能夠切實幫助這名學生安心上學。他稍後亦會就同學提出的建議，跟校董會及教師討論，再作跟進。他說，目前仍希望以調停方式處理雙方分歧。被問到有關方案詳情，李靖邦指校方有既定程序處理有個別需要的學生，包括提供心理輔導支援。

李靖邦亦指，每間學校校規都是因應其辦學理念、宗旨和目標校風而訂定，學校一直持守，學校希望藉著校規幫助同學培養良好生活習慣、簡樸簡單的個人形象，為他未來投入社會作好準備，學校亦是一個「令同學學習遵守規則」的地方，故希望同學能夠持守校規。

學校傍晚亦以文字回覆傳媒查詢，強調「執行校規是學校管理應盡的責任一部分」，就儀容服飾的規定，該校希望建立同學「樸實端莊、簡單整潔」的觀念，「這與絕大部分本地學校的原則類同，相信亦為社會認同」。校方內部亦有機制處理包括校規在內的校務及同學事宜，並會定期作出檢視。

校方亦指，過去2年來一直「無間斷」跟進林同學的情況，透過不同渠道安排支援，亦十分重視同學意見，其間從無責罰或限制同學參與學術或課外活動，而校方過去一直保持低調，全因要遵守平機會調解規定，校方亦有責任保護同學私隱，免受額外壓力。

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記者：馮琪雅