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【打擊毒品】涉於燈籠及模型空運郵包藏毒　海關檢市值約760萬毒品拘4男

社會 21:13 2022/09/08

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海關檢市值約760萬毒品拘4男。（政府新聞處）

香港海關於8月9日，8月15日和昨日（7日）在香港國際機場、屯門、葵涌、旺角和新蒲崗共檢獲約12公斤懷疑冰毒及約570克懷疑海洛英，估計市值分別約690萬元和約68萬元，並拘捕4名男子。

首宗案件中，海關透過風險評估及跟進調查，於8月9日和8月15日在機場和屯門檢查2件準備出口至澳洲，分別報稱載有燈籠和模型的空運郵包，並發現共約6公斤懷疑冰毒收藏在內。

深入調查後，海關人員昨日在葵涌再檢獲3件準備出口至澳洲，報稱載有模型的包裹，並發現約3公斤懷疑冰毒收藏在其中一件包裹中的模型內。海關人員隨即於屯門拘捕一名26歲和一名60歲懷疑涉案男子，並押解該2名男子到旺角一個住宅單位進行搜查，在單位內再檢獲約3公斤懷疑冰毒。

第二宗案件中，海關人員昨日在新蒲崗進行反毒品行動，截查一名男子時，發現其手持的文件夾內的膠卡片藏有約340克懷疑海洛英，遂拘捕該名27歲男子。其後，海關人員押解該男子到附近一個住宅單位進行搜查，在單位內再檢獲230克懷疑海洛英及一批毒品包裝工具，並將住宅內另一名27歲懷疑涉案男子拘捕。上述兩宗案件仍在調查中。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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記者：黃穎津

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