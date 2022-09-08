【恢復通關】林健鋒︰港府應制訂恢復國際往來路綫圖　再思前想後恐坐以待斃

▲ 行政會議成員、經民聯立法會商界（一）議員林健鋒。（經濟日報資料圖片）

行政會議成員、經民聯立法會商界（一）議員林健鋒形容，恢復國際通關是重振經濟元氣、「搶人才」及「搶投資」的必要元素，認為港府要盡快制訂放寬入境檢疫政策、恢復國際自由往來的時間表及路綫圖。

林健鋒指，香港作為國際金融、貿易、航運中心，背靠祖國及聯通世界的獨特作用，是香港經濟命脈所在，兩者相輔相承、相得益彰，其中恢復國際通關，結合暢通便捷的正常聯繫往來，是工商界的強烈訴求。

他認為，當局在精準抗疫的前提下要議而有決，盡快制訂放寬入境檢疫政策、恢復國際自由往來的時間表及路綫圖，「以最實際行動，安定工商界、投資者的心」。

林健鋒形容，只要有科學數據支持，國際通關步伐有條件大步向前，第一步是由「3+4」放寬至「0+7」，再按實際情況繼續鬆綁。

他續指，香港將於10月、11月舉辦一系列國際論壇和大型盛事活動，建議政府以此為契機，向世界各地發放「香港歡迎你」的信息，展示香港已準備就緒，全方位同世界各地暢通便捷接軌。

「香港的競爭對手趁住疫情，『睇住我哋嚟打』，搶閘推出新工作簽證，搶人才、搶生意，司馬昭之心，路人皆見。」林健鋒坦言，「香港這個國際大本營，是時候於搶人才、搶企業、搶投資方面，果斷出擊，快、狠、準回應，事關再思前想後，猶如坐以待斃，後果將會是災難性。」

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責任編輯：胡偉明