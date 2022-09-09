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【英女王逝世】白金漢宮：英女王伊利沙伯二世逝世　享年96歲

社會 01:41 2022/09/09

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英國白金漢宮宣布，女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。The Royal Family fb圖片

英國白金漢宮在香港時間9月9日凌晨宣布，女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。

英國白金漢宮周四(8日)突公布，現年96歲的英女王伊利沙伯二世正接受醫學監察，引起醫生憂慮，但強調其情況良好。王儲查理斯伉儷等王室成員正趕抵蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)。

英女王一直身在巴爾莫勒爾堡度假避暑，日前以行動不便為由沒有返回白金漢宮(Buckingham Palace)，反而打破傳統在巴爾莫勒爾堡任命卓慧思成為新首相。英女王健康情況的消息傳出後，據報4名子女查理斯伉儷、安德魯王子、愛德華王子及安妮公主，以及長孫威廉王子均已抵達巴爾莫勒爾堡；哈利王子與其妻梅根亦趕赴蘇格蘭。

英國廣播公司(BBC)一台亦中斷原有節目，改為全天候新聞直播，由首席新聞主播Huw Edwards，身穿黑西裝、白襯衣、黑領呔主持節目。

英女王原定周三與樞密院進行視像會議，惟聽從醫生建議取消，BBC形容王室是最後一刻才取消會面，反映女王健康有問題。英國全國亦關注英女王的健康狀況，眾議院亦一度打斷正在舉行的凍結能源費方案辯論。

96歲的英女王健康情況一直備受關注，她自2021年4月9日喪夫後，健康狀況轉差，今年2月更二度確診新冠肺炎，之後開始減少公開行程，亦不時傳出曾秘密入院的消息。

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記者：蘇文軒

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