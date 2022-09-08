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【安達臣道冧天秤】單親抑鬱母痛失22歲孝順愛兒　叔父泣訴：佢真係走得好冤枉

社會 22:29 2022/09/08

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秀茂坪安達臣道近安泰邨昨（8日）發生奪命工業意外，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下導致3死6傷。（曾秋文攝）

秀茂坪安達臣道近安泰邨昨（7日）發生奪命工業意外，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下導致3死6傷。3名死者家屬今陸續到現場拜祭。其中22歲死者工程師助理潘浩鈺叔父Sam哥表示，死者為人「勤力孝順」，患有嚴重抑鬱的潘母突痛失愛子，嘆指她「日子唔知點過」。他又直言意外「絕對係人為的疏忽」，哽咽請求政府成立小組跟進事件。

Sam哥主動向傳媒表示：

最緊要還個真相比我知，點解會發生今次嘅意外。

他又質疑事件「絕對係人為疏忽」，惟現時警方仍在調查事件，公司拒絕向家屬透露詳情，包括天秤倒塌的原因。但Sam哥直言：

但我眼見到啲嘢，絕對係人為嘅疏忽，絕對唔係意外嚟嘅。

Sam哥亦透露，死者來自單親家庭，母親潘母患有嚴重抑鬱症，含辛茹苦將兒子撫養長大。雖死者剛從IVE畢業進入社會工作4個月，但已是家庭唯一的經濟支柱，亦是母親的希望。他沉痛表示：

佢宜加咁樣走咗，佢媽咪無晒希望，我都唔知佢日子以後點過。

Sam哥又形容死者為人「好勤力，好孝順媽咪」，提及他時一度情緒失控。他哽咽表示：

我希望政府，希望特首，可以成立小組跟進事件，個後生仔真係走得好冤枉架。

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記者：黃穎津

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