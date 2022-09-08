【馬會改選】利子厚接替陳南祿出任新主席　董事改選「8爭7」劉業強落敗

▲ 馬會今日舉行周年大會，12人董事局換屆，改選其中7席，並選出新任正副主席。（資料圖片）

馬會今日舉行周年大會，利子厚接替陳南祿當選新主席，其副主席之位由李家祥接任。至於8人競逐7名董事改選名額，利子厚早前推薦7人名單全數勝出，行政會議成員兼鄉議局主席劉業強則落敗。

4名上屆董事成功連任，分別是立法會「建制派班長」廖長江、前行會召集人陳智思、畢馬威會計師事務所香港首席合夥人韋安祖，以及資深特許會計師楊紹信。今次同時有3名新人入局，分別是胡關李羅律師行創辦人胡寶星之子胡家驃、銀行公會前主席馮婉眉，以及中銀（香港）前副總裁龔楊恩慈。

利子厚感謝並讚揚卸任的陳南祿，對馬會建樹良多，又說：「全球各地越來越多馬迷被香港賽馬會的世界級賽馬運動所吸引，而馬產業在大灣區的發展前景亮麗，能夠在這令人振奮的時刻帶領馬會，我深感榮幸。馬會將一如既往，秉持致力建設更美好社會的宗旨；當下疫情依然嚴峻，馬會將繼續努力不懈，協助有需要人士應對疫情的挑戰。」

至於落敗的劉業強則不滿，利子厚選前向200名遴選會員發信，提供7人推薦名單，坦言：「感受不太好，希望他收回信件，不是說挑戰，只是想拿回公道，我真是平常心面對（結果）。」他又透露，已諮詢法律意見，但未決定會否採取司法覆核等行動。

另外，馬會今日亦公布，過去一年投注額達破紀錄的2,900億元，馬會得以回饋社會336億元，包括270億元博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，以及已審批慈善捐款增至66億元，當中包括14億元為應對疫情之用。

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責任編輯：胡偉明