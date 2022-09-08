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【經濟發展】香港蟬聯「全球最自由經濟體 」　港府：繼續鞏固優勢提升競爭力

政治 22:40 2022/09/08

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香港再次被評為全球最自由的經濟體。（資料圖片）

加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）的《世界經濟自由度2022年度報告》繼續把香港評為全球最自由的經濟體。自報告開始發布以來，香港一直位列全球第一。在5個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」繼續排列首位。

港府今日發聲明對此表示歡迎，但同時又提及，菲沙研究所對香港法治、《港區國安法》的實施和內地干預香港事務的評論「不公」。發言人表示，自回歸以來，香港特區一直嚴格按照《基本法》的規定落實「一國兩制」原則，各種權利和自由得到充分保障。

發言人指，必須採取任何執法行動以防範和制止危害國家安全的行為和活動，強調香港執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或單位的行為而採取執法行動，而《港區國安法》第四條已明確規定香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權。

發言人引述數據指，《港區國安法》實施至今超過2年，眾多數據都表明在社會回復穩定後，投資者的信心得以進一步鞏固。他重申，香港擁有的獨特的地位和優勢，包括法治及司法獨立、資金自由進出、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境，以及高效廉潔的政府。港府將繼續鞏固這些優勢，並提供一個有利的環境讓企業拓展業務，提升競爭力，從而讓整體經濟持續繁榮發展。

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責任編輯：陳葆琳

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