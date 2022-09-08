  • 29°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 23:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安達臣道冧天秤】何永賢表示心情特別沉重　強調保持工程進度亦必須注意安全

社會 22:47 2022/09/08

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

何永賢表示心情特別沉重，強調保持工程進度亦必須注意安全。（Facebook 何永賢 Winnie Ho）

秀茂坪安達臣道近安泰邨昨（7日）發生奪命工業意外，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下導致3死6傷。房屋局局長何永賢今日（8日）在社交平台表示，到訪房署地盤時心情特別沉重，強調在保持工程進度下也必須做好安全措施，並願死者家屬節哀和保重身體，傷者早日康復。

何永賢指，在到訪房署地盤時，首先帶領房署同僚、承建商管理層和工友，一起為安達臣道一地盤昨日的嚴重工業意外中離世的3位建築人員默哀。她指大家對此事都非常難過，在默哀中亦一同深切反思如何能切實改進建築界安全管理的問題。

何永賢重申，在保持工程進度下，也必須要注意做好所有安全措施，每個在地盤工作的人，不論任何崗位，都有責任照顧其他人，共同維護地盤安全，每次檢查、每個簽名，都背負着建築人員的安危、關係到一個個家庭的幸福，絕對不能馬虎。

她續指，是次意外雖然不是發生在房署地盤，但房署同僚或承建商都表示，事件對大家是很大的警醒，要深切汲取經驗與教訓，做好地盤安全管理。

何永賢又祝願，死者家屬節哀和保重身體，傷者早日康復。作為建築界一員，她呼籲業界朋友，不論是承建商、分判商、專業顧問、工頭、工友等都要注重每個牽涉安全的環節，亦必須要將安全放在首要位置，將發生意外的風險減到最低。

【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療　有何患者須考慮手術處理？

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【安達臣道冧天秤】警方及勞工處到場調查　被壓毀貨櫃放置於地面　
今日 11:54
【安達臣道冧天秤】警方及勞工處到場調查　被壓毀貨櫃放置於地面　
【安達臣道冧天秤】死者家屬到地盤拜祭　失家庭支柱遺孀感徬徨
今日 13:37
【安達臣道冧天秤】死者家屬到地盤拜祭　失家庭支柱遺孀感徬徨
【安達臣道冧天秤】發展局暫停總承建商工務工程投標資格至明年底　不排除從認可名冊內除名
今日 19:28
【安達臣道冧天秤】發展局暫停總承建商工務工程投標資格至明年底　不排除從認可名冊內除名
【安達臣道冧天秤】單親抑鬱母痛失22歲孝順愛兒　叔父泣訴：佢真係走得好冤枉
今日 22:29
【安達臣道冧天秤】單親抑鬱母痛失22歲孝順愛兒　叔父泣訴：佢真係走得好冤枉

你可能感興趣

【安達臣道冧天秤】警方及勞工處到場調查　被壓毀貨櫃放置於地面　
今日 11:54
【安達臣道冧天秤】警方及勞工處到場調查　被壓毀貨櫃放置於地面　
【安達臣道冧天秤】死者家屬到地盤拜祭　失家庭支柱遺孀感徬徨
今日 13:37
【安達臣道冧天秤】死者家屬到地盤拜祭　失家庭支柱遺孀感徬徨
【安達臣道冧天秤】發展局暫停總承建商工務工程投標資格至明年底　不排除從認可名冊內除名
今日 19:28
【安達臣道冧天秤】發展局暫停總承建商工務工程投標資格至明年底　不排除從認可名冊內除名
工業意外 何永賢 房屋局 秀茂坪 工程

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【醫學特例】巴西19歲少女誕雙胞胎揭是不同生父　「異父授精」極罕見全球僅20宗
今日 13:31
【醫學特例】巴西19歲少女誕雙胞胎揭是不同生父　「異父授精」極罕見全球僅20宗
【兩孩爸亡】安達臣道塌天秤奪命工業意外　41歲電工離世遺下4歲及7歲女兒
今日 10:08
【兩孩爸亡】安達臣道塌天秤奪命工業意外　41歲電工離世遺下4歲及7歲女兒
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
10:50 2022/09/07
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦