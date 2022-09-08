【安達臣道冧天秤】何永賢表示心情特別沉重　強調保持工程進度亦必須注意安全

▲ 何永賢表示心情特別沉重，強調保持工程進度亦必須注意安全。（Facebook 何永賢 Winnie Ho）

秀茂坪安達臣道近安泰邨昨（7日）發生奪命工業意外，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下導致3死6傷。房屋局局長何永賢今日（8日）在社交平台表示，到訪房署地盤時心情特別沉重，強調在保持工程進度下也必須做好安全措施，並願死者家屬節哀和保重身體，傷者早日康復。

何永賢指，在到訪房署地盤時，首先帶領房署同僚、承建商管理層和工友，一起為安達臣道一地盤昨日的嚴重工業意外中離世的3位建築人員默哀。她指大家對此事都非常難過，在默哀中亦一同深切反思如何能切實改進建築界安全管理的問題。

何永賢重申，在保持工程進度下，也必須要注意做好所有安全措施，每個在地盤工作的人，不論任何崗位，都有責任照顧其他人，共同維護地盤安全，每次檢查、每個簽名，都背負着建築人員的安危、關係到一個個家庭的幸福，絕對不能馬虎。

她續指，是次意外雖然不是發生在房署地盤，但房署同僚或承建商都表示，事件對大家是很大的警醒，要深切汲取經驗與教訓，做好地盤安全管理。

何永賢又祝願，死者家屬節哀和保重身體，傷者早日康復。作為建築界一員，她呼籲業界朋友，不論是承建商、分判商、專業顧問、工頭、工友等都要注重每個牽涉安全的環節，亦必須要將安全放在首要位置，將發生意外的風險減到最低。

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記者：黃穎津