【正能量】疫情下「西裝友」亦需免費飯　深水埗明哥盼區區有飯派

▲ 深水埗明哥向街坊派飯。（林宇翔攝）

本港露宿者數量在過去5個年度大增近7成，每周均會向露宿者派飯的深水埗明哥（陳灼明）指，近年派飯量大增一倍，更驚現「西裝友」與露宿者一同排隊領飯，「他們並非無屋住，但他們交完租就無錢開飯，都好需要幫。」

現時明哥有更大的目標，希望18區都有善心人派飯，「我可以幫手聯絡和提供資助，但仍很難找到合夥餐廳。」他透露，希望短期內可在鑽石山和荃灣找到餐廳合作派飯。

明哥成立社企「北河同行」已有8年，過去派飯對象多為長者和露宿者，但疫情下有了「新客人」，「西裝骨骨」銷售員不時混入露宿者中領飯。明哥初時亦覺驚訝，此情景在疫情前從未見過，「和他們談過兩句，說是做sales，開唔到單，交完租就無錢開飯，幫得就幫啦。」

「西裝友」只是少數，向明哥領飯的仍以長者和露宿者為主，「其實疫情後露宿者真的多了，疫情前我們每周只派約1,000個飯盒，現時每周要派2,000個，多了1倍。」翻查記錄，社署過去資助非政府機構營辦3隊露宿者綜合服務隊，他們在2016/17年度接觸了約924名露宿者，惟近年數字大增，2021/22年度足有1,564人，大增近7成。

近年明哥在義工幫助下，增設了流動派飯車服務，逢周日到屯門、觀塘等區派飯。派飯地點愈多，愈覺能力有限；明哥近年有了新目標，就是希望18區都有合作夥伴一起派飯，讓有需要人士隨時可以受惠，「無人預咗要露宿，當有需要時露宿者會向政府申請援助，但審批時間長，露宿者得不到即時幫助，我認為是個漏洞，只能由民間去補。」

然而尋找夥伴並不容易，明哥指現時大多社企餐廳都有既定服務，甚少社企有能力維持原有服務，同時每日派飯，「我很堅持要做到每日派飯，因為有需要的人不會只有星期五才有需要，我希望他們需要時就即刻有人幫。」

另一個困難是租金貴，元朗區是全港第4多露宿者的區份，明哥過去亦曾嘗試在該區找夥伴餐廳代為派飯，但至今未能成功。他解釋，元朗的舖租高昂，賣平價飯盒的餐廳本就賺得不多，更難說服他們加入派飯。

明哥希望各區餐廳加入合作，「但不是報名我就合作，我們會很仔細研究位置、食物質素和價錢。」作為協助，北河同行會協助聯絡該區社福機構，確保有穩定的服務對象；夥伴餐廳亦可以按飯盒派發量，向北河同行實報實銷，北河同行會以飯券支付開支。

便利店7-Eleven亦曾在2020年推出「同心互助」飯券認捐活動，當時成功籌集逾55萬張飯券，北河同行獲捐近14萬張飯券。

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記者：陳梓蔚