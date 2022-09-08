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【虛假資訊】海峽兩岸暨港澳新聞研討會今舉行　大會：對不實訊息新聞機構有責任挺身而出

政治 22:52 2022/09/08

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第十六屆海峽兩岸暨港澳新聞研討會今日舉行。

由香港新聞行政人員協會主辦的第16屆海峽兩岸暨港澳新聞研討會，今天（8日）舉行。香港代表團團長、新聞行政人員協會主席譚衛兒發言時表示，面對大量不實訊息，專業的新聞機構亦有責任挺身而出，幫助讀者辨別新聞的可信度，讓大眾可作出明智的選擇。

今次新聞研討會題目為「新聞媒體在數碼年代的挑戰」，以線上及線下形式進行，中華全國新聞工作者協會（內地）、中國新聞學會（台灣）及澳門新聞界代表團（澳門）協辦。香港、內地、台灣及澳門四地一共逾90名團員參與是次研討會。

研討會分別探討「新聞媒體經營方式轉變的嘗試及探索」及「假新聞的衝擊，媒體的社會責任」，並進行交流及問答環節。研討會討論了在數碼時代下，科技日新月異，新聞業界在面對營運上的困難的同時，可以如何堅持新聞專業，又把握數碼化的科技及機遇，在利潤及新聞原則之間取得平衡，繼續努力經營媒體平台，為行業發展找出新答案。

大會表示，過去數年，數碼科技變革迅速，網上虛假訊息的傳播為新聞業界帶來前所未有的挑戰。譚衛兒總結發言時表示，研討會上探討了作為專業新聞工作者，無論面對任何困境，應繼續肩負社會使命，保持初衷，堅持內容客觀公正，讓公眾了解事實真相。

第十六屆海峽兩岸暨港澳新聞研討會今日舉行。

海峽兩岸暨港澳新聞研討會每隔兩年輪流於香港、內地、台灣及澳門四地舉辦。

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責任編輯：陳葆琳

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