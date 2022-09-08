【強制檢測】67處納強檢　涉將軍澳維景灣畔、深井碧堤半島等【附名單】

▲ 政府要求於指定期間曾身處67個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。（陳永康攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處67個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。詳細公告及指定檢測日子即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

觀塘安泰邨和泰樓

長沙灣海麗邨海智樓

上水天平邨天賀樓

馬鞍山恆安邨恆山樓

粉嶺皇后山邨皇頤樓

黃大仙竹園南邨趣園樓

觀塘安達邨禮達樓

柴灣小西灣邨瑞強樓

尖沙咀擎天半島 1 座

屯門友愛邨愛德樓 2 座

大圍顯徑邨顯運樓

馬鞍山錦豐苑錦葵閣

馬鞍山富安花園 8 座

藍田平田邨平仁樓

葵涌石籬二邨石榮樓

慈雲山慈樂邨樂天樓

將軍澳日出康城 LP6 2 座

粉嶺華心邨華冠樓

葵涌葵涌邨雅葵樓

何文田愛民邨衛民樓

將軍澳寶林邨寶德樓

牛頭角牛頭角下邨貴月樓

荃灣梨木樹邨楊樹樓

東涌逸東二邨謙逸樓

鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓

將軍澳將軍澳廣場 7 座

慈雲山慈康邨康德樓

將軍澳維景灣畔 16 座

深井碧堤半島 8 座

青衣盈翠半島 7 座

沙田愉田苑愉逸閣

荃灣海濱花園海雅閣

荃灣爵悅庭西爵軒

上水祥龍圍邨景祥樓

天水圍天盛苑盛旭閣

天水圍天盛苑盛志閣

青衣長宏邨宏文樓

天水圍俊宏軒 7 座

葵涌石籬一邨石泰樓

將軍澳翠林邨碧林樓

香港仔田灣邨田康樓

天水圍天耀二邨耀昌樓

天水圍天頌苑頌琴閣

屯門兆麟苑翠麟閣

將軍澳煜明苑熹明閣

大埔廣福邨廣崇樓

屯門友愛邨愛信樓

鑽石山宏景花園 1 座

九龍灣德福花園 K2 座

藍田廣田邨廣軒樓

將軍澳日出康城領都 3 座 （左翼及右翼）

屯門邁亞美海灣 2 座

北角富澤花園富慧閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

大埔大埔中心 2 座

大埔大埔中心 3 座

大埔大埔中心 1 座

大埔大埔中心 5 座

大埔大埔中心 4 座

黃大仙翠竹花園 10 座

黃大仙翠竹花園 1 座

荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 15-17 號

荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 5-7 號

荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 1-3 號

荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 19-21 號

荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 9-11 號

荔枝角美孚新邨第三期吉利徑 6-8 號

沙田廣源邨廣松樓

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記者：黃穎津