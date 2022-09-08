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【強制檢測】67處納強檢　涉將軍澳維景灣畔、深井碧堤半島等【附名單】

社會 22:56 2022/09/08

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熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

政府要求於指定期間曾身處67個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。（陳永康攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處67個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。詳細公告及指定檢測日子即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 觀塘安泰邨和泰樓
  • 長沙灣海麗邨海智樓
  • 上水天平邨天賀樓
  • 馬鞍山恆安邨恆山樓
  • 粉嶺皇后山邨皇頤樓
  • 黃大仙竹園南邨趣園樓
  • 觀塘安達邨禮達樓
  • 柴灣小西灣邨瑞強樓
  • 尖沙咀擎天半島 1 座
  • 屯門友愛邨愛德樓 2 座
  • 大圍顯徑邨顯運樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦葵閣
  • 馬鞍山富安花園 8 座
  • 藍田平田邨平仁樓
  • 葵涌石籬二邨石榮樓
  • 慈雲山慈樂邨樂天樓
  • 將軍澳日出康城 LP6 2 座
  • 粉嶺華心邨華冠樓
  • 葵涌葵涌邨雅葵樓
  • 何文田愛民邨衛民樓
  • 將軍澳寶林邨寶德樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴月樓
  • 荃灣梨木樹邨楊樹樓
  • 東涌逸東二邨謙逸樓
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓
  • 將軍澳將軍澳廣場 7 座
  • 慈雲山慈康邨康德樓
  • 將軍澳維景灣畔 16 座
  • 深井碧堤半島 8 座
  • 青衣盈翠半島 7 座
  • 沙田愉田苑愉逸閣
  • 荃灣海濱花園海雅閣
  • 荃灣爵悅庭西爵軒
  • 上水祥龍圍邨景祥樓
  • 天水圍天盛苑盛旭閣
  • 天水圍天盛苑盛志閣
  • 青衣長宏邨宏文樓
  • 天水圍俊宏軒 7 座
  • 葵涌石籬一邨石泰樓
  • 將軍澳翠林邨碧林樓
  • 香港仔田灣邨田康樓
  • 天水圍天耀二邨耀昌樓
  • 天水圍天頌苑頌琴閣
  • 屯門兆麟苑翠麟閣
  • 將軍澳煜明苑熹明閣
  • 大埔廣福邨廣崇樓
  • 屯門友愛邨愛信樓
  • 鑽石山宏景花園 1 座
  • 九龍灣德福花園 K2 座
  • 藍田廣田邨廣軒樓
  • 將軍澳日出康城領都 3 座 （左翼及右翼）
  • 屯門邁亞美海灣 2 座
  • 北角富澤花園富慧閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 大埔大埔中心 2 座
  • 大埔大埔中心 3 座
  • 大埔大埔中心 1 座
  • 大埔大埔中心 5 座
  • 大埔大埔中心 4 座
  • 黃大仙翠竹花園 10 座
  • 黃大仙翠竹花園 1 座
  • 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 15-17 號
  • 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 5-7 號
  • 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 1-3 號
  • 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 19-21 號
  • 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 9-11 號
  • 荔枝角美孚新邨第三期吉利徑 6-8 號
  • 沙田廣源邨廣松樓

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記者：黃穎津

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