【強制檢測】67處納強檢 涉將軍澳維景灣畔16座、深井碧堤半島等【附名單】
社會 22:56 2022/09/08
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處67個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。詳細公告及指定檢測日子即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 觀塘安泰邨和泰樓
- 長沙灣海麗邨海智樓
- 上水天平邨天賀樓
- 馬鞍山恆安邨恆山樓
- 粉嶺皇后山邨皇頤樓
- 黃大仙竹園南邨趣園樓
- 觀塘安達邨禮達樓
- 柴灣小西灣邨瑞強樓
- 尖沙咀擎天半島 1 座
- 屯門友愛邨愛德樓 2 座
- 大圍顯徑邨顯運樓
- 馬鞍山錦豐苑錦葵閣
- 馬鞍山富安花園 8 座
- 藍田平田邨平仁樓
- 葵涌石籬二邨石榮樓
- 慈雲山慈樂邨樂天樓
- 將軍澳日出康城 LP6 2 座
- 粉嶺華心邨華冠樓
- 葵涌葵涌邨雅葵樓
- 何文田愛民邨衛民樓
- 將軍澳寶林邨寶德樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴月樓
- 荃灣梨木樹邨楊樹樓
- 東涌逸東二邨謙逸樓
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓
- 將軍澳將軍澳廣場 7 座
- 慈雲山慈康邨康德樓
- 將軍澳維景灣畔 16 座
- 深井碧堤半島 8 座
- 青衣盈翠半島 7 座
- 沙田愉田苑愉逸閣
- 荃灣海濱花園海雅閣
- 荃灣爵悅庭西爵軒
- 上水祥龍圍邨景祥樓
- 天水圍天盛苑盛旭閣
- 天水圍天盛苑盛志閣
- 青衣長宏邨宏文樓
- 天水圍俊宏軒 7 座
- 葵涌石籬一邨石泰樓
- 將軍澳翠林邨碧林樓
- 香港仔田灣邨田康樓
- 天水圍天耀二邨耀昌樓
- 天水圍天頌苑頌琴閣
- 屯門兆麟苑翠麟閣
- 將軍澳煜明苑熹明閣
- 大埔廣福邨廣崇樓
- 屯門友愛邨愛信樓
- 鑽石山宏景花園 1 座
- 九龍灣德福花園 K2 座
- 藍田廣田邨廣軒樓
- 將軍澳日出康城領都 3 座 （左翼及右翼）
- 屯門邁亞美海灣 2 座
- 北角富澤花園富慧閣
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 大埔大埔中心 2 座
- 大埔大埔中心 3 座
- 大埔大埔中心 1 座
- 大埔大埔中心 5 座
- 大埔大埔中心 4 座
- 黃大仙翠竹花園 10 座
- 黃大仙翠竹花園 1 座
- 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 15-17 號
- 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 5-7 號
- 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 1-3 號
- 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 19-21 號
- 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 9-11 號
- 荔枝角美孚新邨第三期吉利徑 6-8 號
- 沙田廣源邨廣松樓
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記者：黃穎津