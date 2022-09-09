【英女王逝世】查理斯三世深切哀悼　指是他和家人最大悲痛

▲ (The Royal Family fb)

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當地時間周四（8日）下午安詳地逝世，享年96歲。詳情即看【下一頁】

查理斯三世發表聲明，形容心愛的母親去世，對他和所有家人都是最悲傷、悲痛時刻，為失去一位深受尊敬的君主，以及深受愛戴的母親表示深切哀悼。他又指知道全國、領土、英聯邦、全球無數人都會深深感受她的離世。

另外，消息人士指出，梅根（Meghan）並沒隨同哈里王子前往巴爾莫勒爾堡。外媒報導，哈利王子與妻子梅根上次回英國，是6月參加女王伊麗莎白二世登基70年「白金禧」。

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責任編輯：余思嵐

