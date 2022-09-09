【中秋節】​煲蠟情景幾已絕跡靠市民自律　急症室顧問護師教燙傷處理步驟

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明天（10日）為中秋佳節，當天可以玩燈籠及蠟燭，有些人會冒險煲蠟尋求刺激，但本港於2003年起已立法禁止巿民煲蠟。伊利沙伯醫院急症室顧問護師黃智業昨天（8日）表示，全靠市民自律，急症室已經再無接到因為煲蠟而嚴重燙傷的個案。

黃智業在社交平台指，在未立法禁止巿民中秋節煲蠟時，小朋友用鐵造的月餅盒「煲蠟」，節日過後總會有因「煲蠟」而燙傷的新聞，至今點蠟燭的傳統燈籠已經被電子燈籠取代，以上提到煲蠟的情景幾已絕跡，因為市民懂得自律。

全賴市民自律，令相關個案幾乎消失，反而在大時大節斬雞切到手的傷者還要多

他又稱，見證過「煲蠟」的歲月，雖然熱蠟的溫度比沸水溫度低，但都會嚴重燒傷，一時貪玩可造成永久創傷。

搶火是一瞬間的事，但非常容易燒傷面部甚至毁容，更加嚴重的是燒傷氣道，足以致命

他提醒，如出現燙傷的情況，切勿相信坊間塗藥油、豉油或牙膏的偏方，應先用少量自來水沖洗燙傷位置5-10分鐘降溫，之後用生理鹽水清潔再蓋上乾淨的紗布，若傷口出現細小水泡，切勿弄穿以免細菌感染，情況嚴重應立即到急症室求醫。

另外，康文署表示，轄下場地必須遵守限制羣組聚集的相關法例，同時切勿煲蠟、把蠟燃燒或溶化，或放孔明燈，又或把任何液體潑灑在熱蠟上，必須保持地方整齊清潔。另外不應拋擲熒光棒或其他物品到樹上，以免損壞樹木和弄污場地，亦不要放孔明燈，因上述行為可令自己或他人受傷，亦可導致財物及設施損毀。

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責任編輯：余思嵐

