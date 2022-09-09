【中秋天氣】天文台：今晚迎月夜見到月亮機會較高　中秋節有驟雨籲外出賞月帶雨具

▲ 中秋節及翌日短暫時間有陽光。(曾耀輝攝)

明天（10日）為中秋佳節。天文台表示，今晚迎月夜（9日）部分時間多雲，但看到月亮機會較高。而明天中秋節當晚雲量增多，但仍有機會在雲隙間看見月光，不過因為預料會有幾陣驟雨，外出賞月時最好也帶備雨具。

天文台在「天氣隨筆」撰文，指隨著高空反氣旋增強，預料星期五廣東天色好轉，但受中高雲層影響，早晚部分時間有雲。而中秋節及翌日，高空反氣旋減弱。在風勢比較微弱的背景下，海陸風效應變得明顯。廣東沿岸地區日間會有從海面吹來的偏南風，而晚上則會有從內陸吹來的偏北風

海陸風的匯聚有利對流天氣在日間稍後時間出現，加上內陸日間溫度上升後觸發的驟雨可能會隨高空的偏北風移近沿岸地區，這種降雨亦是預報員俗稱的秋風夜雨。如遇著不穩定的大氣條件，秋風夜雨亦會伴隨有雷暴。由於中秋節前後中國東南部水汽不算非常充足，大氣亦不算十分不穩定，今年的中秋節華南沿岸雖然局部地區仍會有雷暴，但出現大範圍的雷雨機會不大。

【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療 有何患者須考慮手術處理？

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐