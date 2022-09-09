【英女王逝世】14歲與菲臘親王相戀　相伴73載的秘訣：寬容是要素

▲ 英女王與菲臘親王相伴逾70載。

英國白金漢宮在香港時間9月9日凌晨宣布，女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世，享年96歲。英女王14歲邂逅並愛上菲臘親王，二人在1947年共偕連理，相伴73載。兩人育有4名子女、8名孫子和10名曾孫，菲臘親王生前曾分享維繫婚姻生活的秘訣，就是「寬容」。

英女王與菲臘親王於1934年參加婚禮時認識，當時英女王只有8歲，菲臘親王13歲。年紀尚小的兩人沒有一見鍾情。直至1939年，時值二次世界大戰前夕，英女王陪同父母探訪皇家海軍學院，兩人再次相遇，這時英女王14歲，菲臘親王18歲，是一名離開在即的軍校生，在青春期的兩人互生情愫，開始寫信聯繫。

▲ 英女王於英國時間9月8日離世，享年96歲。（「The Royal Family」 facebook圖片）

14歲愛上菲臘親王

其後戰爭爆發，菲臘親王加入海軍，兩人只能在休假時相見，3年內只見面2次，但在戰時兩人一直保持書信來往。英女王本來可於17歲那年結婚，但父母認為她年紀尚小，最後二人於1947年12月20日共偕連理。

為了結婚，菲臘親王放棄了所有希臘王室的名銜，以釋除不會繼任另一個國家的王位的疑慮。他更改從母親家姓氏蒙巴頓（Mountbatten），只以Philip Mountbatten這個英國平民名字迎娶伊莉莎白。

為英女皇撰寫傳記的威爾遜曾透露，女皇與菲臘親王相戀之初，皇室顧問大力反對，指親王「完全是個錯誤的選擇」，因為女皇勤奮、很有矜持，菲臘親王卻風趣幽默，多年來被外界認為屢屢失言，但英女皇仍形容菲臘親王是她的「精神支柱」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

維繫幸福婚姻秘訣

英女王和菲臘親王攜手度過銀婚、金婚、鑽婚和白金婚，在1997年金婚紀念日，英女王曾指菲臘親王已成為她的力量。菲臘親王也曾表示：

寬容是任何幸福婚姻必要的元素。

他更指，順境時，寬容或不太重要，但當逆境來臨，寬容是極之重要的。

隨著年紀漸大，菲臘親王健康轉差，在2017年退休卸下所有公職，直至去年2月16日，英國王室指菲臘親王遵從醫囑入院，及後一直未有出院，最終在同年4月9日於溫莎堡安詳離世，享年99歲。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

英女王自後，健康狀況亦不佳，今年2月二度確診新冠肺炎，之後開始減少公開行程，亦不時傳出曾秘密入院的消息。英女皇近月在巴爾莫勒爾堡度假避暑，日前以行動不便為由沒有返回白金漢宮(Buckingham Palace)，反而打破傳統在巴爾莫勒爾堡任命卓慧思成為新首相。

白金漢宮日前公布，英女王正接受醫學監察，引起醫生憂慮，最終在英國時間9月8日公布英女王逝世消息。英女王在1952年父親喬治六世駕崩後繼承王位，當年她只有26歲。如今70年過去，見證了15名首相，在很多人心目中，她是英國最重要的象徵，陪伴人民度過苦難和榮耀。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳