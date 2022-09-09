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【周末好去處】Q posket人氣動漫現身如心廣場　SPY X FAMILY+咒術迴戰打卡位

休閒消費 10:34 2022/09/09

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《如心廣場 X Q posket Wonderland》有大熱《 SPY X FAMILY 》角色的打卡位。（相片來源：如心廣場）

玩玩具不是小朋友及男生專利，可愛別緻的Q posket角色模型 ，備受一眾少女及玩具迷追捧。由即日起至28日，荃灣如心廣場將特別舉辦《如心廣場 X Q posket Wonderland》主題活動，讓大家瞬間置身動漫世界。

粉絲可與《百變小櫻 Clear 咭》木之本櫻一起自拍打卡。（相片來源：如心廣場）

活動有多位Q posket的最新人氣角色模型登場，達1.5米高，當中包括大熱動畫《SPY X FAMILY》的角色安妮亞、黃昏及約兒；《咒術迴戰》的虎仗悠仁、伏黑惠及釘崎野薔薇 ；《迪士尼》小魚仙以及《百變小櫻 Clear 咭》的主角木之本櫻。

TinyTAN公仔首個展示區 ，可愛造型配上型格甫士，讓粉絲近距離欣賞。（相片來源：如心廣場）

場內更設有期間限定店，出售多款最新Q posket 產品，包括全新登場的《 SPY X FAMILY 》系列 及人氣動漫《咒術迴戰》 系列產品。消費滿指定金額，即可加 $50 換購指定D.I.Y人氣角色永生花擺設禮品。

期間限定店有齊最新 Q posket 公仔，粉絲必要去搜購。（相片來源：如心廣場）

現場特設秋日限定市集，多個品牌出售應節禮品、茶葉及美酒等讓大家盡情購物，消費更可換領 Q posket 公仔模型一盒。

場內特設秋日限定市集， 發售應節禮品及茶葉等。 （相片來源：如心廣場）

《如心廣場 Ｘ Q posket Wonderland》

地點：如心廣場一期 1/F 中庭及二期 1/F 119 號舖旁

日期：即日起至9月28日

時間：10am至10pm

記者：張頌婷

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