【英女王逝世】登基70年在位最長英國君主　皇室御用醫生分享5大長壽秘訣

▲ 登基70年在位最長英國君主，皇室御用醫生分享5大長壽秘訣。

英國史上在位時間最長，登基已逾70年的英女王伊利沙伯二世，在香港時間9月9日凌晨逝世，享年96歲。事實上，即使已屆高齡，今年年初英女王仍出席了不少公務活動，9月亦曾公開接見新任英國首相特拉斯，而過往媒體捕捉她的鏡頭當中，英女王亦總是顯得非常精靈，而且魄力非凡，因此，不少民眾均對其養生之道嘖嘖稱奇。英女王御用醫生Mosaraf Ali過去便曾向公開英女王的餐單，並揭開其5個健康長壽的秘訣。

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根據外國網站Bright Side，Mosaraf Ali曾在著作《Dr. Ali’s Nutrition Bible》中分享了5個長壽養生秘訣如下：

了解自己身體

健康體魄要由「睡得好」、「面色好」、「胃口好」三大原則出發。睡得好，是指一般很快入睡，睡眠品質良好；面色好，則能保證血液循環功能良好；而胃口好，代表不會厭食，但也不會吃太多，同時能進食定時和吃得開心。另外，Mosaraf Ali表示，皺紋和黑眼圈不一定是不健康的徵兆，因為每個人有不同基因和生理特徵。但如果最近睡得不太好，或是食量比平常不一樣，便要看醫生檢查了。

從舌頭狀態偵測體內情形

另一長壽秘訣，是可從舌頭的6種狀態，判辨身體內部健康狀況。舌頭尖端呈紅色，代表可能有心臟病，或是吃太多碳水化合物，像是巧克力、其他甜食；舌頭有灰色斑塊，就是有便秘或是腸道功能不正常的問題；舌上有暗紅色斑點，是有貧血症的徵兆；舌頭帶黃斑，就可能有肝臟相關問題；如果舌頭有深色線條，可能是胃潰瘍或胃炎症狀；而舌頭皺皺並有透明唾液則代表身體缺水。

8個飲食營養貼士

Mosaraf Ali分享了英女王的8個飲食營養貼士，包括盡量選擇吃農場種植蔬果；以新鮮水果和蔬菜代替罐頭；攝取足夠蛋白質、素食者可吃豆腐、杏仁奶等食物；喝紅蘿蔔、蘋果、薑和芹菜打成的果汁；每天喝6至8杯水；少食紅肉，並以雞和火雞取代紅肉；避免吃油炸食品、零食、芝士、磨菇和柑橘類水果（除了橙和蜜桔），盡量少攝取鹽份；每周一次只吃水果、喝菜湯和水。

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早、午、晚三餐都要吃得「好」

早餐宜多吃清淡且含豐富蛋白質的食物，例如雞蛋和杏仁。另外也可吃水果、穀片和乳酪；午餐應是三餐中攝取最多卡路里的一餐。最好的午餐組合是蔬菜加蛋白質加碳水化合物，例如火雞、沙律和薯仔等。飯後可享用不太甜的甜點；晚餐要在晚上7至8時內完成，盡量食得清淡，避免吃辛辣、重口味和甜的食物，因為這些食物需要很長的時間消化，有機會影響睡眠質素。

正確姿勢是健康和美麗的基本

Mosaraf Ali建議一個有助把背部挺直的簡單運動，就是以站立或坐下的姿勢，幻想有人把你的頭部往上拉般，保持頭部伸直，把肩膀固定在一個舒適位置中，再把下巴抬起，直到可以感覺到頸部和肩膀肌肉放鬆。

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責任編輯：羅嘉欣