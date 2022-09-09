【公關災難】「海鮮論」惹爭議被揭耍大牌黑歷史　楊丞琳被業內人士封「最討厭藝人」

現年38歲的台灣女星楊丞琳，早前在內地節目發表「海鮮論」引起兩岸熱議，同時亦有不少台灣網民翻出她昔日吃海鮮的舊照直斥她為了迎合觀眾而說謊。

除了受到台灣網民的不滿，近日亦有不少業內人士開始發聲，有導演爆出楊丞琳耍大牌的往事，亦有網民翻出早前台灣娛樂記者、資深公關等講述有關楊丞琳的負面傳聞。

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楊丞琳7月份在內地節目《還有詩和遠方3》的影片近日被廣傳，影片中的自認是廣東人的她講到：「我在台灣沒吃過甚麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那。」

此番說話引起台灣網民不滿，楊丞琳昔日吃海鮮的照片陸續被網民翻出，又有網民質疑童年曾學跳舞和箍牙的她，應該不至於家貧到連海鮮也吃不起，認為她為了討好內地觀眾不惜說謊，甚至貶低台灣人民生活水平。

陸續爆出黑歷史

台劇《國際橋牌社》導演汪怡昕昨日轉發楊丞琳的相關報導，並爆料謂：「她在台灣時，就先欺負了很多影視圈周邊的台灣工作人員、廠商，但在中國卻乖順得很！」

接著他又再爆料指楊丞琳愛耍大牌所以討人厭：「年紀不大，但架子很大，所有圈內工作人員討厭的事她大概都幹了，糟蹋人的事，她也沒少幹。明明家道中落過、嘗盡冷暖過，卻沒有因爲磨難而培養出對人溫暖的同理心，可惜也可悲。」

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最後更爆出她到外地拍攝，因為沒有被人認出而大發脾氣：「對妝髮頤指氣使、對人看高不看低、耍大牌臨時的意見一堆。去黑黑的那個洲拍外景，還會因爲沒人認識她而發脾氣，事情太多說不完。如果讓業界接力爆料，大概可以爆到中國中央開完20大吧！」

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試衫遲到四個鐘

在今年5月份，一名在業內工作了15年的資深公關黎正茹，曾在節目中分享討厭藝人的名單，提及有位女藝人要出席大型頒獎禮，其經理人拜託公關幫忙到國外借來名牌禮服，該名女藝人在試衫當日足足遲到4小時，到場時更沒有一句道歉、一點歉意。

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在試身時黎正茹好心提醒女藝人，指禮服上鑲滿珠寶非常重，但對方表現冷淡地問她：「可以出去嗎？」對方試完後更沒打算讓品牌方面看看試身效果，又不願接受專業意見。同時亦有時裝界業內人士在Twitter爆料，指曾向品牌借禮服給這名女星並叮囑對方不要弄髒，結果對方竟然在化妝室吃火龍果更弄髒了借來的禮服。

黎正茹指這位女藝人是唱歌的、臉上有顆痣、老公是眼睛小的大陸人，種種線索都直指是楊丞琳。

▲ 台灣娛樂記者開設的YouTube節目《哇靠有事嗎》。

故意留難記者

由多位現職及已轉職的台灣娛樂記者開設的YouTube節目《哇靠有事嗎》，在去年曾經以「記者最討厭藝人」為題，記者阿平分享他最討厭的藝人是當時正在參加《乘風破浪的姐姐2》的台灣已婚女星，予頭直指楊丞琳，他指該女擅長製造新聞，一星期出席3個活動，每次都可以為記者提供新話題。

但在某次記者不多的活動上，阿平問到有關她當時男友的節目，那位女星盯著阿平一言不發，固意留難他。阿平質疑當天活動沒有太多記者到場，覺得女星怕版面太小所以拒答感情事，但因此令阿平很難交出有新聞性的內容：「心腸可以不要這麼壞嗎？我沒逼你答得怎樣，你又喜歡炒新聞，又要大家不要問。」

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以累為由拒受訪

楊丞琳於2018年入圍亞太影展影后，在頒獎禮走完紅毯後只得她未有接受傳媒訪問，後來傳出她以「太累」為由拒訪，令傳媒在場白等。在頒獎禮結束後，她亦未有現身採訪區，被台媒指她疑因失落影后而拒受訪。事後她現身其他活動時解釋，因為影展流程混亂，又再於Facebook發文澄清沒有擺款。

嫌休息室細

早於2017年，楊丞琳曾被爆出在拍廣告期間，因不滿休息室空間太細而向工作人員要求換房，同年亦被爆出拍戲時要求劇組改劇本，當時還是男友的李榮浩力撐楊丞琳：「爆料的人，大概沒看過什麼叫大牌吧！」