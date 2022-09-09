【疫苗通行證】李夏茵指兒童死亡個案「一宗都嫌多」　籲家長盡快帶小朋友打針

▲ 醫務衞生局副局長李夏茵。（資料圖片）

政府宣布降低疫苗通行證適用年齡至5歲或以上，5至11歲兒童本月30日起須至少接種一針疫苗，到11月30日便要接種兩針，方可進入指定處所。醫務衞生局副局長李夏茵強調，接種疫苗是保護兒童的最好方法，目前有6.8萬名兒童一針未打，計劃分階段是希望預留足夠時間讓兒童接種疫苗。

李夏茵在一個電台節目表示，如果兒童未接種過疫苗，而希望接種復必泰疫苗，最遲要在下月4日接種首劑疫苗，才能趕及在11月30日接種兩針復必泰；如果選擇接種興科，最遲就要11月1日接種首劑疫苗。

至於康復者的接種要求，李夏茵表示，目前5至17歲人士，基本接種要求是打3針科興或2針復必泰，如果曾經感染就當打1針，但「疫苗通行證」的要求較寬鬆，5至11歲兒童不論打科興或復必泰，只要完成2劑接種就可滿足通行證的要求。

李夏茵表示，家長除了可以帶備兒童接種疫苗的紙本證明外，亦可以用手機，向處所出示子女的「針紙」相片，而疫苗證明亦可加入「醫健通」應用程式，當局正研究在《安心出行》加入同樣功能。

被問到未接種疫苗的兒童，被禁止進入公共場所或會影響身心健康，李夏茵形容，兒童死亡個案「一宗都嫌多」，指兒童有權健康安全成長，接種疫苗是全方位的保護，促請家長盡快帶子女打針。

她又指圖書館和體育館人流較多，如果兒童未打齊針，家長可以代子女借書；又提到未接種疫苗的兒童即使未能進入室內體育館，亦可以到戶外運動。

希望他們打齊疫苗後，他們自己本身有保護自己的能力，可以去人多的地方，就算有感染，相對而言會變成危重或死亡的個案會小很多。

李夏茵指，理解家長對於兒童接種疫苗有擔憂，強調數據安全，個別小朋友對疫苗反應大可以看醫生，而政府已增加兒童接種疫苗的名額，相信有足夠名額應付需求。

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責任編輯：李榮忠