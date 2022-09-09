【英女王逝世】占士邦與女王同框最經典　海倫美雲兩演英女王封后

▲ 英女王跟007共同現身倫敦奧運。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當地時間周四（8日）下午安詳地逝世，享年96歲。女王離世掀起英國國民的悼念潮，有關英女王的電影和劇集，亦再度成懷念的方法，雖然英女王近十年不常公開露面，但她亦曾在一些影視節目中親身亮相，留下風采。

▲ 有女王最愛的哥基犬。

2012年，英國舉辦倫敦奧運會，在開幕儀式，播出一段英女王於白金漢宮準備出發的影片，並且由飾演占士邦（James Bond）的演員丹尼爾奎克（Daniel Craig）護送，把電影中的虛構角色跟現實結合，令觀眾讚歎。

之後影片中，占士邦帶領扮演英女王替身演員由直升機上跳傘降落，接上現場中真正的英女王步出，效果十分完美，成為經典場面。

演柏靈頓熊短片

另外，早前為女王登基70週年，她跟著名英國卡通角色柏靈頓熊共同拍攝「白金禧年大慶Platinum Jubilee」短片。英女王與柏靈頓熊片中分享果醬三文治的秘密，相當幽默。

▲ 女王跟柏靈頓熊。

《英女皇》電影

而關於英女王的影視作品，2006由海倫美雲（Helen Mirren）主演的《英女皇》（The Queen）亦深入民心，電影講述戴安娜王妃車禍過身後，女王和首相如何處理戴妃之死一事，以及保持皇室的低調與滿足公眾關注，陷入進退失據。海倫美蘭憑此奪得奥斯卡最佳女主角。

▲ 海倫美雲主演《英女皇》。

其後，海倫美雲在舞台劇《覲見英女皇》（The Audience）再度扮演女王，刻劃60年來歷任首相在傳統跟女王見面的私人時間上，如何暢談見解，甚至反思、告解。而舞台劇後來以紀錄片形式在大銀幕放映。

▲ 《王冠》

此外，在Netflix原創電視劇《王冠》（Crown）中，由Caire Foy演年青時英女皇伊莉莎白二世，並摘下2017年金球獎的劇情類影集最佳女主角。

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