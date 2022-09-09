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【打擊毒品】元朗屋苑單位檢134萬元疑霹靂可卡因及氯胺酮　警拘27歲男子

社會 10:27 2022/09/09

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(警方提供)

警方在元朗掃毒，檢獲黑巿價約值134萬元毒品，拘捕一名27歲男子。

港島總區特別職務隊人員根據線報及深入調查，昨日（8日）在元朗青山公路潭尾段一個屋苑內，截查一名形迹可疑本地男子。

警員在該名男子身上搜出約257克懷疑霹靂可卡因及約127克懷疑氯胺酮。其後，警員持手令搜查上址的一個單位，在單位內檢獲約383克懷疑霹靂可卡因、約353克懷疑氯胺酮及一批疑用作包裝毒品的工具，包括電子磅、手壓式熱封機及大量可再封膠袋等。行動中人員檢獲的毒品已分拆及包裝成超過1400小包 ，市值約134萬元。該名27歲姓王本地男子涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。

警方調查發現販毒集團懷疑租用上述單位，相信被用作毒品包裝、儲存及分銷用途，不排除不法分子利用保安較森嚴的屋苑作掩飾，企圖增加警方的調查難度。

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責任編輯：余思嵐

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