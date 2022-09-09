【公屋凶宅】逾千伙凶宅下周二起揀樓　《天水圍的夜與霧》滅門慘案單位再上榜

▲ 逾千伙凶宅下周二起揀樓，《天水圍的夜與霧》滅門慘案單位再上榜。（資料圖片）

房屋署公布，今期「特快公屋編配計劃」，9月13日起分批邀請申請人揀選單位，首輪是二人或以上家庭申請者，房署網頁顯示，首批至少1,135個單位可供選擇，涉及有人曾意外身亡、自殺、自然身故、遭追債等。當中包括至少6伙，以前曾捲入兇殺案。

其中包括石圍角邨石芳樓504室，涉及一宗連環兇殺案，一名「肥師奶」先後在荃灣及石硤尾劫殺兩名年邁老婦，該名50歲的「阿婆殺手」，專門在街市及酒樓尋找犯案目標，扮好心陪同剛認識的長者回家，伺機偷取事主家中財物。涉事單位面積約250呎，月租1,454元。

天水圍天恒邨恒運樓208室，涉及一宗一家4口滅門倫常慘案，45歲的丈夫斬死31歲新移民妻子及一對6歲的雙胞胎女兒，他自己也傷重不治，及後事件被改編成電影《天水圍的夜與霧》。單位曾空置長達10年，在2014年曾獲人承租，今年再度出現在計劃內。

首批可供揀選涉兇案的凶宅資料：

石圍角邨石芳樓504室，月租1,454元，設租金優惠期8個月

葵涌麗瑤邨貴瑤樓2202室，月租2,053元，設租金優惠期8個月

屯門安定邨定德樓905室，月租1,154元，無租金優惠

天水圍天恒邨恒運樓208室，月租2,178元，無租金優惠

牛池灣彩虹邨紅萼樓217室，月租1,544元，無租金優惠

沙田沙角邨綠鷺樓兇殺案1610室，月租1,317元，設租金優惠期12個月

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記者：李榮忠