【飲食速報】半島 Felix 餐廳推出沉浸式餐飲體驗　味遊70年代紐約傳奇俱樂部Studio 54

▲ 半島酒店 Felix 餐廳呈獻《Nights at Studio 54 傳奇之夜》沉浸式餐飲體驗，邊吃邊欣賞歌舞劇。(餐廳提供)

繼去年香港半島酒店Felix餐廳與得獎互動劇團 Secret Theatre 聯手推出《大亨小傳》（The Great Gatsby）沉浸式餐飲體驗大獲好評後，今年再度推出首個以紐約傳奇俱樂部Studio 54為劇本的沉浸式餐飲體驗，重現當年夜店狂潮的盛世氣氛。

▲ 設有3道菜晚餐，由Felix廚師團隊炮製。(餐廳提供)

先說說Studio 54俱樂部的厲害歷史，始於1977年4月26日的Studio 54，即紐約曼哈頓西54街254號（原為哥倫比亞廣播公司的錄影室）揭幕。由開幕的第一晚至1986年正式結業，Studio 54 一直是曼克頓夜生活文化殿堂，40年後亦被譽為全球最著名夜店。一幕幕紙醉金迷的場景，早已成為當代潮流文化傳奇。

▲ 《Nights at Studio 54 傳奇之夜》由著名藝術總監 Richard Crawford 編撰及執導。(餐廳提供)

Studio 54不單只是名流社交場地，也是夜店界中的傳奇始祖。其星光熠熠的名人常客，嚴格的入場限制以及華麗瘋狂的派對主題最為人熟悉，場內播放Donna Summer、Chic、Blondie、Grace Jones、Diana Ross及Sylvester的歌曲都是當時最熱門夜店舞曲，不少頂尖演藝及時尚文化名人如Andy Warhol、Jack Nicholson、Jerry Hall、Bianca Jagger及Karl Lagerfeld都是Studio 54常客。

▲ Felix 餐廳設計向來型格高雅。(餐廳提供)

屆時Studio 54創辦人Steve Rubell的故事及秘密將會點燃全場氣氛，而曾擔任紐約Studio 54駐場DJ Nicky Siano更將會現身Felix餐廳打碟助慶，將現場氣氛推至高峰。座上饕客可沉醉於眩目風靡的夜店氛圍中，一邊品嘗美饌佳釀的動人滋味。

VIP貴賓將有機會被邀請出席Freddie Mercury的神秘生日派對，與Bianca Jagger和 Yoko Ono一起拯救傳奇夜店。Studio 54誠邀客人以70年代的華麗的士高服飾赴會，而Bianca Jagger有機會挑選出一位著裝最為亮眼的客人，贏取精彩禮遇。

《Nights at Studio 54 傳奇之夜》沉浸式餐飲體驗

體驗日期：10月6日至12月 10日，逢周四至日晚上7時上演（設有不適用日期）

門票價錢︰

$2,388位，已包括一杯迎賓香檳，3道菜晚餐以及欣賞《Nights at Studio 54 傳奇之夜》劇場表演。客人更可享用一杯宴後雞尾酒，一邊欣賞Studio 54唱片騎士的强勁節拍

如欲升級體驗，客人可選擇$2,888位的香檳門票（Champagne Ticket），以額外享用兩小時無限暢飲香檳

$3,100位的Studio 54貴賓體驗（Studio 54 VIP Experience），以額外享用兩小時無限暢飲香檳及於貴賓區與名人會面。預訂普通門票之客人，每枱6位或以上可尊享香檳一瓶；預訂香檳門票或 Studio 54 貴賓體驗之客人，每枱6位或以上可尊享生蠔拼盤一客。

▲ 有靚人靚景靚當然都要有靚酒，如這杯Midori Sour。(餐廳提供)

備註：預訂《Nights at Studio 54 傳奇之夜》沉浸式餐飲體驗的客人，可尊享半島優惠房價或細意體驗住宿優惠6折禮遇。（以上價錢需另收加一服務費）

預訂連結、查詢：2696 6778

記者：郭秀芳