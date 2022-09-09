【中秋金多寶】8千萬中秋金多寶下周二攪珠　6個「冧把」最常出現？

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馬會表示，本年度六合彩中秋金多寶攪珠將於下周二（13日）舉行，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。

馬會指，歷年中秋金多寶攪出最多次數的號碼是「7」號及「15」號，各攪出過10次；而「12」號、「28」號、「40」號及「43」號亦各攪出過8次，它們可稱為中秋金多寶「幸運」號碼。

顧客如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎。

中秋金多寶獎券在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及互動投注服務發售，截止售票時間為攪珠日（13日）晚上9時15分。

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責任編輯：余思嵐