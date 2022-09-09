  • 31°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 11:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英女王逝世】英國駐港總領事館下半旗致哀　大批市民到社交網站留言悼念

社會 10:47 2022/09/09

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（UK in Hong Kong截圖）

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當地時間周四（8日）下午安詳地逝世，享年96歲。查理斯三世發表聲明，形容心愛的母親去世，對他和所有家人都是最悲傷、悲痛時刻，為失去一位深受尊敬的君主，以及深受愛戴的母親表示深切哀悼（詳情即看【下一頁】）。

在香港，位於金鐘法院道的英國駐港總領事館，在英女王離世消息公布後，跟英國主要建築物一樣下半旗致哀，有市民買了花束到領事館。

另外，英國駐港總領事館的社交網站已更新首頁照片，換上英女王伊利沙伯二世年輕時和老年的黑白照片，並將頭像轉為黑白，亦有人到專頁留言悼念。

Rest in Peace, Your Majesty

女皇一直示範，何為天下為公，何為君無戲言，何為智仁勇三全。

Thank you, Your Majesty, for everything, forever.

最新熱門影片：【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療　有何患者須考慮手術處理？

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【英女王逝世】白金漢宮：英女王伊利沙伯二世逝世　享年96歲
今日 01:41
【英女王逝世】白金漢宮：英女王伊利沙伯二世逝世　享年96歲
【英女王逝世】查理斯三世深切哀悼　指是他和家人最大悲痛
今日 09:10
【英女王逝世】查理斯三世深切哀悼　指是他和家人最大悲痛
【英女王逝世】全國悼念　倫敦現彩虹橋
今日 09:23
【英女王逝世】全國悼念　倫敦現彩虹橋

你可能感興趣

【英女王逝世】白金漢宮：英女王伊利沙伯二世逝世　享年96歲
今日 01:41
【英女王逝世】白金漢宮：英女王伊利沙伯二世逝世　享年96歲
【英女王逝世】查理斯三世深切哀悼　指是他和家人最大悲痛
今日 09:10
【英女王逝世】查理斯三世深切哀悼　指是他和家人最大悲痛
【英女王逝世】全國悼念　倫敦現彩虹橋
今日 09:23
【英女王逝世】全國悼念　倫敦現彩虹橋
英女皇 香港 英國 時事議題

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【醫學特例】巴西19歲少女誕雙胞胎揭是不同生父　「異父授精」極罕見全球僅20宗
13:31 2022/09/08
【醫學特例】巴西19歲少女誕雙胞胎揭是不同生父　「異父授精」極罕見全球僅20宗
【兩孩爸亡】安達臣道塌天秤奪命工業意外　41歲電工離世遺下4歲及7歲女兒
10:08 2022/09/08
【兩孩爸亡】安達臣道塌天秤奪命工業意外　41歲電工離世遺下4歲及7歲女兒
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
10:50 2022/09/07
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦