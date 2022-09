【英女王逝世】英國駐港總領事館下半旗致哀　大批市民到社交網站留言悼念

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)當地時間周四(8日)下午安詳地逝世,享年96歲。查理斯三世發表聲明,形容心愛的母親去世,對他和所有家人都是最悲傷、悲痛時刻,為失去一位深受尊敬的君主,以及深受愛戴的母親表示深切哀悼(詳情即看【下一頁】)。

在香港,位於金鐘法院道的英國駐港總領事館,在英女王離世消息公布後,跟英國主要建築物一樣下半旗致哀,有市民買了花束到領事館。

另外,英國駐港總領事館的社交網站已更新首頁照片,換上英女王伊利沙伯二世年輕時和老年的黑白照片,並將頭像轉為黑白,亦有人到專頁留言悼念。

Rest in Peace, Your Majesty

Thank you, Your Majesty, for everything, forever.