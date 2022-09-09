【英女王逝世】英國駐港總領事館下半旗致哀　大批市民到社交網站留言悼念

▲ （UK in Hong Kong截圖）

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當地時間周四（8日）下午安詳地逝世，享年96歲。查理斯三世發表聲明，形容心愛的母親去世，對他和所有家人都是最悲傷、悲痛時刻，為失去一位深受尊敬的君主，以及深受愛戴的母親表示深切哀悼（詳情即看【下一頁】）。

在香港，位於金鐘法院道的英國駐港總領事館，在英女王離世消息公布後，跟英國主要建築物一樣下半旗致哀，有市民買了花束到領事館。

另外，英國駐港總領事館的社交網站已更新首頁照片，換上英女王伊利沙伯二世年輕時和老年的黑白照片，並將頭像轉為黑白，亦有人到專頁留言悼念。

Rest in Peace, Your Majesty

女皇一直示範，何為天下為公，何為君無戲言，何為智仁勇三全。

Thank you, Your Majesty, for everything, forever.

最新熱門影片：【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療 有何患者須考慮手術處理？

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠