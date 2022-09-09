【校長專訪】曾為入獄家長照料無依小孩　幼園校長任職33年不厭倦：只想教好每一人

▲ 葵盛禮賢會幼稚園的鄭書圻校長從讀書年代起，就喜愛與小朋友相處。

希望小朋友能夠健康快樂成長，是每個家長的最大心願，也是幼校老師的初衷。葵盛禮賢會幼稚園的鄭書圻校長從讀書年代起，就喜愛與小朋友相處，至長大後投身幼稚園教育，孜孜不倦逾三十年。「做老師是很順其自然的選擇，因為喜愛孩子，而且很想幫人，像小時候那些宣教士。」鄭校長道。

香港早年有不少海外宣教士，他們尤其關顧基層的孩子，有的興辦學校，有的照顧街童。鄭校長從小就跟隨母親而有信仰：

我家在鴨脷洲，我們是水上人，其實那時水上人不太會信耶穌，但我媽媽很特別，她帶我們去教會，所以我從小就在教會上主日學、做義工。

年紀小時，鄭校長看見宣教士離開家鄉，自願到落後國家教基層小朋友讀書認字，亦傳福音，便想自己日後也以他們為榜樣。「當時我的志願是做宣教士，學他們那樣幫助有需要的孩子。」

▲ 鄭校長像個大小孩，經常與學生一起玩鬧。（受訪者提供圖片）

宣教士和老師，性質相近卻又有點不同，好奇校長為何改變了志向，她爽朗笑道：「因為要幫屋企人！」鄭校長為家中5兄弟姊妹中的孻女，哥哥姐姐早成家生子，平日要上班養家，照顧小朋友的職責就落在她身上。「我一個人要照顧5個姪仔、姨甥呢！」

一個大孩子照顧5個小孩子，想也不輕鬆，校長卻笑指他們很乖很聽話，不會覺得特別辛苦。「當時我們搬了去屯門，出門常常要坐很久的車，我帶他們出門玩時，會預先說：『上車可以瞓，但到站我叫大家就要醒！』他們都很乖，一聽到我叫就馬上起身。我便常常帶他們外出，例如去公園、參觀巴士廠等等。」

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平日課餘照顧家中小孩，假日就在教會做義工，同樣經常接觸小朋友，久而久之，鄭校長發現自己不只喜歡孩子，也擅長帶領和教導他們。

帶小朋友出外，很多事要教，簡單像搭車、過馬路，或吃東西時的禮儀等，我不覺得辛苦或麻煩，反而覺得他們很天真、可愛。所以畢業後很自然就選擇了做幼稚園老師。

▲ 鄭校長出生於七口之家，是五兄弟姊妹中年紀最小的孩子。（受訪者提供圖片）

未到20歲便入行，至今33年，鄭校長直言從未厭倦。「我覺得這是幫助人，很有滿足感，很想教好他們，而且不開心時見到小朋友會令我感到安慰。」

難忘瘦弱男學生

教學多年，開心滿足的回憶必然不少，但在老師心裏，最刻骨銘心的往往是最需要照顧的孩子。「是十幾年前的學生，我到現在還記得那學生的名字。他來到學校時總是很冷、衣服不夠，而且身形瘦小。我們見到他都會問有沒有吃早餐，沒有的話張羅食物給他，見他沒有外套毛衣，就找來給他穿上。」孩子的爸爸很年輕，後來因為犯事而入獄。

鄭校長不只照顧他的孩子，對這位年輕爸爸也像個媽媽般。「他對我說：『校長，我要入去坐籠，你嚟聽我判啦，個仔交俾你啦！』我人生唯一一次入法庭就是那次，之後我也去拘留所探望，告訴他孩子的近況。」

爸爸入獄，母親亦不曾露面，來接送小朋友上學放學的是別人。鄭校長不負所託，只要孩子來到學校，一定讓他吃飽穿暖，但小朋友卻不是天天出現。「我告訴他你一定要讓孩子來學校，送來的話我一定照顧好，但總是因為大人沒有空就沒送孩子來。那時的支援很缺乏，而且他們也抗拒別人幫忙，我們也很愛莫能助。」

不久後媽媽出現，但亦入獄，後來再添了一個妹妹，爸爸本想兩兄妹都在學校上課，但因搬家而離開。「小朋友未畢業，讀到K2下學期便走了。初期我仍有和他們聯繫，關心小朋友的情況。後來他們再搬家，便失去聯絡。」這些年來校長一直在網上尋找，希望知道當年小朋友如今是否安好，可惜一直沒有消息。「希望他健康長大，這是每一位老師的初心。」

▲ 校長很感謝一眾老師和職員的齊心，深信團結一致的教學團隊對學生、家長更有幫助。（受訪者提供圖片）

讓學生參與美化校園

學校重視的是甚麼，很多時一踏進校舍就可以察覺得到。葵盛禮賢會幼稚園幾乎每間教室都充滿可愛繽紛的圖畫，看得出有些是小朋友的作品，亦有不少是老師們的心血。走進設有美藝區的一間教室，一整面幾乎高至天花的櫃子，滿滿是分門別類的美藝材料和用品。

別說是小朋友，大人看見也會讚嘆驚訝。鄭校長指：「小朋友的確很喜歡，牆上有玻璃畫板，也有可以夾畫紙的直立式畫板。而且老師會安排不同主題的體驗，像最近教小朋友拓印，就會準備不同形狀、圖案的印，讓小朋友自己創作。」

蔡校長強調要按孩子的喜好去設計教學和活動：「小朋友喜歡塗塗畫畫，所以我們讓他們可以盡情動手；他們喜歡恐龍、小動物，我們便準備恐龍主題的拓印、工具。」

學校的走廊、門上的玻璃，以至面向街外的玻璃窗，亦會定期換圖案，當中更有學生的參與。「我們每年會做一次，老師預先定好草稿，然後讓學生一起填滿顏色。當學生經過自己有份畫的那扇窗，都會很興奮指給父母看。」這種參與而來的光榮感，是學校珍貴的凝聚力，難怪訪問當天的下午，也看見畢業的舊生回來探望。

▲ 學校重視非華語家長的感受和參與，不時舉辦活動增進溝通。（受訪者提供圖片）

以誠意接納非華語家庭

鄭校長透露，學校今年收了好幾位非華語學生，全都是互相介紹而來。「其實家長們相當敏感，對於本地人是否接納他們，很多時透過一個眼神、一個動作，就會感受到。所以我們會更用心，例如會特別學幾句他們的語言，像是早上好、再見等，讓對方感受到我們樂於接納，同時在努力加深了解。」每日例行的招呼以外，在小朋友的練習、功課方面，老師更會個別向家長解釋。「我們明白到他們的難處，所以盡力去協助，一定會跟進他們的情況，如今天安排了甚麼練習、任務，也會關心有沒有遇到問題。」

▲ 幼兒階段需要通過不斷探索來累積知識，學校亦因此精心安排各種教學場景。（曾耀輝攝）

近年教育界推行共融，不只是SEN與一般學生，也包括非華語和本地學生。理想的目標說來容易，實行起來並不輕鬆。葵盛禮賢會幼稚園既招收了非華語學生，也同樣面對「共融教育」的難題。

「他們一開始會傾向小圈子，只和自己種族相處。我們刻意打散，讓本地學生和他們配對，一方面非華語得到練習廣東話的機會，另方面本地學生也可以充當小老師，互相幫忙、學習。」這些用心短時間或許看不見成效，但影響卻可以是久遠的。

之前學校有位非華語學生畢業升小，最近家長告訴我們，孩子在校內成績名列前茅，真的很欣慰。

記者：王嵐