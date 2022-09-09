【毒品月餅】葵涌工廠大廈檢疑可卡因月餅　警拘3人

▲ (警方提供)

警方在葵涌一個物流中心檢獲5罐「毒品月餅」，拘捕3人涉嫌販毒，檢獲約1公斤毒品，市值約88萬元。

葵青警區重案組人員根據線報及經深入調查後，鎖定一個將毒品偽裝成月餅販運的販毒集團。人員經過連日部署後，8月30日突擊搜查一個工廠大廈單位，並檢獲一批內藏約480克懷疑可卡因的月餅。



人員其後在9月7日在上水清河邨一個住宅單位內拘捕涉案的一名21歲姓余本地男子、一名50歲姓陳本地男子及一名18歲姓陳本地女子，他們涉嫌販運危險藥物。人員亦在該單位內搜出十一個內含共約415克懷疑可卡因的手製月餅、一包重約156克懷疑可卡因粉末及一批製作月餅工具。

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責任編輯：余思嵐