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【家居意外】囝囝被滾杯麵燙傷心口及腳　KOL媽媽心痛：皮都爛哂

兒童健康 11:35 2022/09/09

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2歲Daxton被滾杯麵燙傷，經醫生診斷後確認為2級燒傷，各家長們，真係要小心熱嘢。

小朋友淥親、燙傷真的可大可小，家長切記要冷靜，最緊要做好急救然後立即送院。「不一樣的星級住家飯」的KOL Beti，前日(7日)在社交平台分享了兩歲囝囝Daxton被熱辣辣杯麵淥親的事發經過，Daxton慘被熱湯灼至2級燒傷，心口同腳位置被燙到又紅又爛。

發生意外後，Beti即送囝囝到醫院，Daxton整個身體都被灼到紅紅的。(IG圖片)

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喜歡下廚的Beti，不時在社交平台instagram分享美食食譜，不過前日卻分享了囝囝Daxton的慘痛遭遇。Beti表示，8月25日中午，菲傭姐姐把剛倒入滾水的杯麵放了在飯枱中間，然後Daxton爬了上餐椅推翻了整個杯麵，

成個杯麵加滾水淥親心口加腳，感恩的是無整親面部和關節位。

Beti又正正剛回到家，立刻打999叫救護車，並為囝囝沖凍水，過程中好混亂，加上Daxton痛到失控痛哭。

Dr. Lau為Daxton檢查傷口。(IG圖片)

醫生診斷為2級燒傷

Daxton到醫院，經醫生診斷後確認是2級燒傷，身為媽媽的Beti每一刻都很心痛，見到囝囝個傷口皮都爛哂，超痛！媽媽也忍不住心痛到喊，Daxton在醫院留醫5日，每晚Beti都會陪他一起瞓，

有幾晚都痛醒狂喊，每次洗傷口都心痛到難以形容！

Daxton嘅傷口被紗包包實，腳上嘅傷口範圍好大。(IG圖片)

經過5日的煎熬，慶幸Daxton的康復進度良好，最壞的日子已經過去，前天終於可以拆紗布，

雖然個心口同腳仲係紅色，但傷口都變了乾身，邁向康復之路，之後都要處理心理影響，一望到自己傷口就大喊…

在剛過去的書展中，Beti推出首本「不一樣的星級住飯」大賣，人氣好勁！(IG圖片)

望家長引以為鑑

Beti希望透過囝囝的慘痛經歷，提醒各家長小心任何熱的東西，以免孩童被燙傷，發生不必要的意外，她的貼文一出，網友紛紛留言，替媽媽和囝囝打氣外，也戥Daxton心痛，「有一刻，讀了某幾句，看埋相也忍不住喊出來。確是心痛。感恩他康復快。你也不要太自責，要做個堅強的母親，加油」、「早日康復！媽媽都要好好照顧自己嘅情緒，見到bb用口呼吸，肯定係喊到鼻塞透唔到氣。呢個歲數唔會記得到咁多嘢，保重啊！」也有網友感同身受，表示想當年都試過一次，所以很明白Beti的心情，亦都感受到寶寶的痛，而陳凱琳、雨僑和楊秀惠亦祝願Daxton早日康復！

輕微燒傷急救法

TOPick曾訪問過香港紅十字會，示範為孩子進行急救及講解預防燒傷的方法。輕微燒傷急救法如下：

  • 先用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺
  • 再抹乾傷口
  • 後用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口
  • 避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口

如傷者嚴重燒傷，均須送院接受治療︰

第三程度燒傷

  • 燒傷部分在呼吸氣道、臉、手掌、腳掌及生殖器官
  • 肢體或軀幹環形的燒傷
  • 傷者是年幼之人士
  • 任何由化學藥物或觸電而導致的燒傷
  • 10%或以上的皮膚面積被燒傷

處理燒傷5個「不要」：

  • 不要刺穿水泡
  • 不要撕去黏連的衣物
  • 不要塗抹或給予任何藥物、牙膏或食油等
  • 不要冰敷傷處
  • 不要將傷病者過度降溫

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責任編輯︰林碧洋

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