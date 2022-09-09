【英女王逝世】英女王駕崩前兩天最後亮相　手背現大片瘀青堅持神采示人

▲ 英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日駕崩，享壽96歲。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日駕崩，享壽96歲。自1952年登基，英女王在位逾70年，成為英國在位時間最長的君王。她最後一次公開亮相，便是在6日接見並任命新任英國首相卓慧思（Liz Truss）。當時英女王身型消瘦，手背上有大片瘀青，但仍然保持笑容，以神采示人。

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白金漢宮約於在香港周五（9月9日）凌晨1時30分公布，英女王於蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）逝世，享年96歲。

英女王生前最後一次公開亮相，是在當地時間6日，在蘇格蘭接見並任命新任英國首相卓慧思。從公開影象可見，當時英女王形體消瘦，手背上出現大片瘀青，但仍笑容燦爛，引起外界揣測她是否因接受靜脈注射而留下瘀傷。

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而英女王當時在巴爾莫勒爾接見卓慧思，而非過往接見首相的白金漢宮，也引來媒體猜測，女王或因近來身體欠佳而變得虛弱，不便舟車勞頓，再回倫敦。

而就在接見卓慧思兩天後，英女王駕崩的消息便傳出，引來大批英國群眾哀傷惋惜。

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責任編輯：羅嘉欣