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【掌上明珠】「鋼琴大師」劉詩昆宴請朋友令大宅曝光　聘3保姆照顧愛女貝貝寵如公主

娛樂 11:44 2022/09/09

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劉詩昆聘請三名保姆照顧女兒！

「鋼琴大師」劉詩昆約兩年前刷新「賭王」當年78歲再為人父的紀錄，其第三任太太孫穎在美國誕下女兒劉蓓蓓（貝貝），轉眼女兒已快將兩歲。

劉詩昆早前於其豪宅內宴客，更於社交平台上載片段，除了令劉家大宅曝光外，片段中發現劉詩昆家中有6名傭人，當中有3位年輕保姆專責照顧愛女，足見這位「鋼琴大師」很疼錫這掌上明珠！

83歲的劉詩昆罕有地於社交平台曬出一段片段，鏡頭裡小女兒貝貝穿著公主裙，她似乎剛剛學憧走路，而貝貝身旁有3名保姆照顧著。

【掌上明珠】82歲劉詩昆為愛女成立5億教育基金　想與太太孫穎再生兩小孩

「鋼琴大師」劉詩昆為女兒控。（取自微博）

3名保姆侍候

從片段所見，3名保姆目不轉睛望著小千金，擔心她不小心摔倒，而劉詩昆跟太太孫穎在旁邊看著。

即使要和劉詩昆溝通，3名保姆也會站在貝貝旁邊，以方便隨時過去照顧，可說是寸步不離，貝貝十足公主一樣，而保姆們跟小千金相處得不錯，其中1名保姆更抱起貝貝影相。

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豪宅氣派十足

此外片段中見到廚房裡有3位傭人在煮飯，最後更煮出12道菜來宴客，排場十足，

劉詩昆的豪宅面積非常大，客廳有落地窗，可以欣賞夜景，十分有氣派，另外豪宅內有著無數的小房間，一眼望不到底，另外隨處見到有不少收藏品兼擺設，看得出來劉詩昆在這方面還是很有講究。

劉詩昆一家三口。

視女兒如小公主

老來得女的劉詩昆可謂女兒控一名，孫穎大爆劉詩昆曾一小時內入房間偷看女兒6次，除了聘請3名工人照顧貝貝起居生活外，他跟太太投資約3600萬元開設音樂學校，孫穎曾表示這是送給女兒的最大禮物，她謂待貝貝兩歲大時，劉詩昆會親自教女兒彈琴，讓她成為接班人。

而去年6月，劉詩昆跟女兒貝貝共度首個父親節，當時他難掩父愛說：「我無法自拔，全心全意只有她，任何時候只要想到女兒就開心不已，她的可愛已超出了我的承受力！抱著她的時候，我擁有世上最幸福的感覺！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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