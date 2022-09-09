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【周末好去處】中秋夜賞立體光雕投影　《綻放大館》12分鐘重溫160年歷史

休閒消費 11:51 2022/09/09

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這富有香港色彩的招牌及霓虹燈，還有犯罪分子的汽車追逐，再配以梁朝偉主唱的《新紮師兄》，很有港式電影的味道。（何小雲攝）

今個中秋夜，大家又有多一個好去處了。中環大館呈獻全新的立體光雕投影《綻放大館》，12分鐘的色彩繽紛匯演，濃縮了大館超過160年的歷史。如果想了解明白，或許要補一補大館的歷史才成。

今次動感十足的奇幻匯演，獲得香港賽馬會資助及中電控股有限公司作為首席贊助，一連3星期每晚照亮大館檢閱廣場。匯演每節12分鐘，晚上7時開始，每半小時上演一次，合共5次。

這是大館再次與澳洲建築投影專家The Electric Canvas合作，運用最新數碼和立體光雕投影技術，將突破想像的動畫和圖像投影到歷史建築外牆上，並且邀請多位香港藝術家、插畫師和動畫師，如江康泉（江記）、歐陽俊禧和張小踏等，將超過160年歷史的營房大樓幻化成歷史巨人，回顧其漫長而多姿多彩的一生，遊走在回憶與夢想、現實與虛幻之間。

步操、繪圖、睡覺、烹調、被捕、坐監、縫紉、下午茶、戰機、暴風雨，這些動畫圖像如果不熟悉大館的歷史，可能真的會看得一頭霧水，但如果想想大館前身是中區警署、中央裁判司署及域多利監獄，可能會叮一聲有點頭緒。至於經常安排老虎穿插在匯演之中，不知是否因為今年是虎年呢？

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Info

綻放大館

日期：9月10－25日（9月19日除外）

時間：每晚7pm、7:30pm、8pm、8:30pm、9pm（每12分鐘一節）

地點：大館檢閱廣場

記者：何小雲

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