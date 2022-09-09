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【英女王逝世】伊利沙伯二世愛騎馬+看賽馬　英女王7千萬私己錢源自賭馬獎金

娛樂 12:14 2022/09/09

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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）熱愛賽馬活動。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）今天（9日）於蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）病逝，享年96歲。

英國王室的財政狀況向來都成為外界熱話，原來英女王的收入除了來自君主年俸（The Sovereign Grant）外，她還有不少「私己錢」，從每年公開的年度財政報告中可見，她於過去30年憑賭馬贏得逾700萬英鎊（約7000萬港元）的賽馬獎金。

【英女王逝世】英女王駕崩前兩天最後亮相　手背現大片瘀青堅持神采示人

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君主年俸

眾所周知，英女王的主要收入為君主年俸，而近年的君主年俸總額為7600萬英鎊（約3.9億港元）。

君主年俸主要是英女王跟王室成員公務支出的基金，收入來源受王室地產公司「The Crown Estate」影響。

然而，其實王室地產的大部分收入會上繳國家財政部，過去十年已上繳了超過20億英鎊（約192億港元），僅有15%至25%的收入會給予英女王。

【英女王逝世】英國駐港總領事館下半旗致哀　大批市民到社交網站留言悼念

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賭馬賺私己

至於，英女王的「私己錢」來源源自於博彩事業，作為現代賽馬的發源地，英女王秉持這個英國傳統，並好好發展。

自6歲開始學習騎馬的英女王熱愛馬術運動，她於92歲仍被發現以高齡姿態騎馬，而且她喜愛觀看賽馬及賭馬。

英女王旗下的馬匹勝出率約16%，於過去30年已贏得超過700萬英鎊（約7000萬港元）的賽馬獎金，在2018年的累積獎金排行榜更排在第11位。

撰文 : TOPick柴犬出動

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