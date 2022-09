【生父之謎】謝婷婷40歲慶生令女兒正面樣曝光　進一步洩露生父身份

謝霆鋒胞妹謝婷婷自於2019年突然宣布秘密誕女後,一直在加拿大溫哥華專心照顧女兒Sara,淡出香港娛樂圈。雖然人在加國,但她仍不忘與粉絲及網民互動,間中更新社交平台分享近況。

榮升為人母的謝婷婷,不時上載女兒生活點滴,不過每次總會用圖案遮住Sara的臉孔,加上婷婷從未提及過Sara生父的身份,至今一直成謎。

曾盛傳女兒爸爸是外籍人士,即是Sara為混血女孩,但謎底昨日(9月8日)終於解開!

【幸福靚媽】謝婷婷罕曬母女照加國生活曝光 3歲女兒擁優良基因笑容甜美

▲ (Instagram圖片)

粉碎生父外國人之謎

謝婷婷前日(9月7日)40歲生日,人緣極廣的她獲不少朋友輪流慶生。昨日分享多張慶生聚會照片到社交平台與眾同樂,其中一張與長輩聚會的合照,婷婷疑似錯手未加圖案的照片上載,令女兒樣貌首度曝光。

相中清楚看見現年3歲的Sara毫無混血兒感覺,可以說是正宗黃皮膚臉孔。而Sara與旁邊黑色上衣的女士有點像樣,有網民揣測二人屬親戚關係。

及後,謝婷婷驚覺自己錯手post相,即為女兒補加花花圖案。此外,在另張一照片所見,女兒Sara十分sweet,咀嘴媽媽慶祝牛一。

【明星減肥】39歲謝婷婷淡妝騷滑溜肌膚 靠8大秘訣瘦身做靚媽

另一份對謝婷婷意義十足的生日禮物,為在網球比賽中贏得冠軍寶座,她將獎盃帶回家送給女兒的過程,令其大為感動。

婷婷留言寫道:

Coming home with a trophy and giving it to my little girl was pretty special... she held it up high over her head with both hands and shouted “Mommy win!!!!!!” Then she brought it close to her chest and gave it a hard squeeze, looked down at the trophy and said “thank you, Mommy.” 🥹🥹🥹

(將獎盃帶回家送給我的小女兒特別有意義... 她用雙手把它高高舉過頭頂,喊着媽媽贏了,然後她把它湊近胸口,低頭看着獎盃說:「謝謝你,媽咪。」)