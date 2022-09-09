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【投資疫苗】騙徒設投資疫苗網站　39歲婦人失97萬元

社會 11:20 2022/09/09

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(警方提供)

警方今日（9日）表示，一名39歲主婦在微信WeChat認識一名自稱「投資專家」的網友，對方極力推介到指定網站投資醫藥產品，聲稱保本、高息、零風險。

警方指，該網站假扮疫苗製造廠商網站，並展示投資不同疫苗和藥劑產品計劃，當中一款「雙特異性抗體C2」藥品的投資「入場費」盛惠50萬美元，聲稱每天回報更高達6.7% 。女子不虞有詐，將合共97萬存入對方指定的銀行戶口作投資本金。約一個月後，女子欲套現離場，該網站的客服要求繳付行政費才能提現，女子才驚覺受騙。

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責任編輯：余思嵐

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