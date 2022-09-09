【新冠疫苗】當局指科興及復必泰疫苗仍有效減低重症死亡風險　打齊3針保護力逾9成

▲ 本地新冠疫情持續。(陳國峰攝)

政府今日（9日）刊登憲報，指根據外國及本地數以億計人口已接種新冠疫苗的科學數據及實際經驗，現時本港提供的克爾來福和復必泰疫苗均能安全有效地減低因感染新冠病毒而導致重症和死亡的風險。香港大學最新的研究數據亦顯示，接種三劑克爾來福或復必泰疫苗對於預防死亡和重症均高度有效，保護力逾九成。

就香港而言，新冠疫苗（包括克爾來福和復必泰疫苗）目前根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）獲認可作緊急使用。政府需要為這些認可疫苗引入過渡安排，讓相關藥廠在有足夠的科學數據及臨床資料時，可以申請把有關疫苗納入《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）的註冊制度。

當局制定《修訂規例》，以在過渡期間提供法律框架，將現時適用於處方、配發和施用認可疫苗的人士及獲政府委任的指明委員會和顧問團成員的法定民事法律責任豁免，擴展至日後在第138A章下註冊並在政府疫苗接種計劃下使用的新冠疫苗。

《修訂規例》亦會延長第599K章的有效期一年，即由今年12月23日午夜延展至2023年12月23日午夜，以提供充分時間讓第599K章下的認可疫苗過渡至在第138A章下註冊。

【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療 有何患者須考慮手術處理？

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐