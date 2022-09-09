【英女王逝世】回顧女王的時裝　最愛珍珠頸鏈+Launer London手袋+Gucci loafer

▲ 重溫英女王時裝。

英國女王伊莉莎白二世逝世，享年96歲，對不少香港人來說這位「事頭婆」可說是美好的集體回憶，身為全球最富有女性的她，自小幼承庭訓，永遠穿戴得宜，從不出錯，大半個世紀以來見慣風浪的她自有一套從來不跟時裝潮流的穿戴心得，今天為你一一總結她的時裝時刻。

▲ 英女皇最愛穿上同一色相的服裝出席公開場合。（圖片法新社）

女皇只穿亮麗服裝

女皇大半生，一生與顏色鮮艷的服裝結緣，原來她曾經說過：

如果我穿米白色，不會有人知道我是誰。

因此，每一次女皇在大家面前出現，幾乎會選擇由頭到腳一種顏色亮相，亦因此杜絕了所有穿衣上出錯的機會。

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女王穿Gucci Horsebit loafer

大家沒睇錯，自當上女王以來，她都一直堅持只穿來自英國本土品牌，但近年都會「移情別戀」，竟然看見她穿上來自意大利Gucci的horsebit loafer。

▲ 女皇一生人只去過Richard Quinn的時裝展，身旁的是Anna Wintour。（圖片法新社）

據負責幫女皇打理衣櫃有12年的設計師Stewart Parvin說：「女王穿鞋一定要一穿就是舒服的，她從來不曾對我們說這雙鞋不舒服，我穿不下去﹗所以我們會找一位和女王鞋子相同尺寸的女士，讓她將新鞋穿得恰到好處才讓女王穿上。」

▲ 估不到女皇和Anna Wintour相見歡。（圖片法新社）

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女王只看過一個時裝展

倫敦身為其中一個有大膽創意的時裝之都，單是God Save the Queen這標語就先後成為不少時裝設計師的靈感泉源，但原來她從來沒有出席過任何時裝展，直至2018年，當她91歲的時候才首次參加London Fashion Week，觀看英國時裝新貴Richard Quinn的時裝展，而坐在女皇隔鄰的是正是「穿Prada的惡魔」Anna Wintour。

至於女皇緣何破例出席？還不是因為英國的時裝每年為國家帶來百億進帳，而且更提供超過8萬個就業機會，加上要頒發Queen Elizabeth II Award，女皇沒有不出現的理由吧﹗

▲ 女皇佩戴最多的首飾是這條先皇留給她珍珠鏈。（圖片theroyalfamily ig）

女皇只愛珍珠頸鏈

女皇身為全球最富有的女性，擁有不少價值連城的珠寶，但大家只要看看她出席公開場合的相片，絕大部分都見她只戴著3鏈珍珠頸鏈，原來這條珍珠頸鏈極富歷史價值，是女皇的祖父喬治五世於银禧慶典上送给了當時候才只有9歲的她，自她擁有這珍珠頸鏈後，她希望每天都像她母親那樣佩戴珍珠頸鏈。

▲ 女皇佩戴最多的首飾是這條先皇留給她珍珠鏈。（圖片theroyalfamily ig）

所以這珍珠頸鏈成為她曝光率最高的首飾，既出現於她的登基典禮，甚至在新冠病毒的電視講話時都戴著，相對於女皇背後擁有其他數以億萬計的珠寶珍藏，這一條3鏈珍珠頸鏈雖然沒那麼光輝耀眼，但意義上卻是高於一切。

▲ 女皇只用來自英國的Lauren London的手袋。（圖片laurenlondonofficial ig）

女王只愛Launer London手袋

翻查資料，原來英女皇只用一個品牌的手袋，這個手袋不是來自國際時裝大集團的出品，而是來自英國。

香港人不算有太多人認識的品牌Launer London，據品牌的CEO Gernald Bodmer透露，女皇是該品牌的頭號粉絲，多年下來就曾經超過200多次的交易。

▲ 女皇只用來自英國的Lauren London的手袋。（圖片laurenlondonofficial ig）

而據說英女皇用上該品牌手袋全因為女王母親伊利沙伯所致，自1968年她一直沿用至今。至於女皇用來用的款式，基本上就是品牌旗下3個最著名的袋款，包括Juliet、Judi和Traviata bag。在細節上，女皇要手袋內要沒有任何間隔，方便取物，同時她要求品牌會為她訂造一個加長手挽的版本。