【代糖陷阱】人工甜味劑或可增心臟病風險　研究: 不支持作糖的安全替代品

▲ 人工甜味劑或可增心臟病風險。

為了可以滿足口舌之慾，又能避免體重增加，無糖汽水近年於市場上大受人們歡迎。但有大型研究指，無糖汽水內的人工甜味劑可能與較高的心臟病風險有關，亦質疑這種人工代糖是否真的較一般食用糖健康。

最新影片:

根據法新社報導，全球數以百萬計人為了避免攝入糖分導致體重增加等原因而改用甜味劑，而法國國家衛生研究院（INSERM）研究人員於2009到2021年便分析了超過10萬名法國成人的飲食、生活習慣和醫療史，作為「營養網-健康」（NutriNet-Sante）的重要數據。

分析法國超過10萬名成人的數據，這些人自行通報2009到2021年間的飲食、生活習慣和醫療史，作為「營養網-健康」（NutriNet-Sante）研究一環。

結果其後於「英國醫學期刊」（BMJ）刊登，指在10萬名研究對象中，有346名攝取高劑量甜味劑的人患有心臟病，而不攝取甜味劑又患有心臟病者則有314人；7%的研究對象攝取人工甜味劑，平均每天攝入42毫克，相當於一包甜味劑或約1/3罐無糖汽水。

法國國家衛生研究院負責協調這項研究的杜維爾（Mathilde Touvier）表示研究結果與世界衛生組織（WHO）今年公布的最新報告一致，不支持使用甜味劑作為糖的安全替代品。因世衛4月的報告便提到：「非糖甜味劑在長期減重或維持體重方面是否有效，或是否與其他長期健康效果有關，沒有明確共識」。此外，利用「營養網」數據早前亦曾指癌症和阿斯巴甜、醋磺內酯鉀和三氯蔗糖等甜味劑之間有關聯。

世衛研究：飲無糖汽水早死風險更高

世界衛生組織（WHO）的國際癌症研究機構（IARC）曾於2019年發表一項研究，團隊用19年時間，追蹤歐洲10個國家逾45萬人，發現每日飲用2杯或以上含人工增甜劑（代糖）飲料的人士，死亡率比每月飲少於1杯的人高出26%。

而相比之下，每日飲用2杯或以上的250毫升含糖飲料的人士，死亡率比每月飲少於1杯的人只高出8%。換言之，無糖汽水不見得比普通汽水健康。

另又發現，每天飲用含糖汽水兩杯或以上含糖汽水，死於消化系統風險的機會較高，而飲用健怡汽水的人死於心血管疾病的風險較高。

甜味劑是什麼？

根據食安中心資料，甜味劑是糖以外另一種可為食物添加甜味的食物添加劑，一般具有強烈的甜度，通常比砂糖甜數十至數千倍，使用極小分量便可為食物帶來甜味。

註冊營養師周詠苑曾於TOPick撰文指出，雖然無糖汽水不含糖份，但長期習慣喝含甜味劑飲品，可能令口味偏向嗜甜，容易引起蛀牙及肥胖等問題，所以無糖汽水宜只偶爾作為飲品的選擇。

6種甜味劑影響腸道健康

國際期刊《Molecules》曾於2018年刊登一項研究，指6種常見於各種飲品的甜味劑，可破壞人體腸胃裡產生的天然消化細菌，長遠對人體健康造成影響。

1.醋磺內酯鉀（Acesulfame Potassium）

2.天冬酰胺（Aspartame）

3.糖精（Saccharine）

4.三氯半乳蔗糖（Sucralose）

5.紐甜（Neotame）

6.高倍甜味劑（Advantame）

本港腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙表示，雖然研究指腸道細菌接觸人工代糖會釋出毒素，但難以斷定毒素會否對人體有害，然而，早年已有研究指出，人工代糖會擾亂腸道益菌，影響腸道細菌的分布、多元化及比例，長遠影響人體健康，因此他建議市民：

最好任何糖都少吃為妙，如果連代糖都不吃，就一定最安全，除非有更多醫學實證能釋除這些代糖不良影響的疑慮！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣