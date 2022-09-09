【Netflix韓劇】《小女子》宋仲基客串收視高升　3姐妹捲入權貴陰謀智鬥財團

▲ 《小女子》口碑不俗。

Netflix韓劇《小女子》首周開播，在韓國收視率就突破6%。此劇備受關注，當然是演員卡士超夢幻，包括女角金高銀、南志鉉、朴持厚及男角魏嘏雋等主演。幕後製作團隊也強大，由劇集《黑道律師文森佐》金熙元導演和電影《下女的誘惑》鄭瑞景編劇共同製作，華麗的場景搭配細膩又扣人心弦的感情綫，觀乎走勢會是另一部神級韓劇。

單聽劇名和故事關於3姐妹，很容易令人聯想到著名小說《小婦人》，只是後者主角則是4姐妹。而導演金熙元亦於記者會上說過拍《小女子》，正是想重新詮釋知名小說《小婦人》，想像小說中的主角們若來到現代社會會發生怎樣的故事，生活在現代社會的難關不比小說中的戰爭來得容易。

▲ 《小女子》劇情進展快速，也是走近年流行的燒腦懸疑元素。(Netflix劇照)

《小女子》內3姐妹的故事看起來雖然微小和瑣碎，但背後卻蘊含着巨大而深刻的含義，角色之間還有很多隱藏的故事，導演希望能引起觀眾共鳴和喜歡，更寄語大家要「不畏強權鬥爭，勇敢迎接光明！」

▲ 宋仲基就是在這裏出現約一分鐘時間，已令收視上升，男神魅力不凡。(Netflix劇照)

宋仲基仗義客串

提到《黑道律師文森佐》，當然不能不提男神宋仲基，他因着此劇令人氣再度攀升，亦因而和導演金熙元培養出非常好的默契與交情。近期韓媒就報道宋仲基將會在《小女子》特別演出。其中宋仲基已在第二集中出場，而短短出場約一分鐘的畫面，就成功刺激收視，創下韓國首都圈8.5%的驚人成績，全國平均收視率也高達7.7%。

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故事大概內容是金高銀、南志鉉、朴持厚這3個貧窮姐妹意外發現一筆700億元的現金，在猶豫要將這筆錢佔為己有還是歸還的同時，她們也意外捲入財閥家庭的陰謀、權力鬥爭中，而隨着劇情的發展，她們也慢慢地解開金錢這門人生課題。

劇情緊湊兼燒腦

金高銀在劇中飾演大家姐吳仁珠，因為從小在貧困的環境下長大，意識到只有金錢才可以守護自己和家人，所以她用自己的方式對家人好，並竭盡全力地活着。南志鉉這次飾演二家姐吳仁京，是個不向金錢低頭、充滿正義感和責任感的新聞記者，面對自己想要的東西就會勇往直前去追求。

三妹吳仁惠則由朴持厚飾演，她對繪畫非常有天份，憑藉自己的力量考上明星藝術高中。對未來充滿想法的她常因為利益緣故，而跟兩個姐姐產生分歧。

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至於藉《魷魚遊戲》的警察角色爆紅的魏嘏雋，這次他在《小女子》飾演來自英國大學的著名顧問，擁有敏銳的判斷力和卓越的分析能力，未知會否和金高銀有感情綫。現僅播出至第二集，劇情推進卻相當快速，並且埋下許多伏筆。

討論度最高的就是兩集內就死了4個人，包括疑似是偽裝成自殺的前任與現任會計師，在向記者爆料內幕前遭遇離奇車禍的綫人，以及在停車場失控連人帶車墮樓的公司理事，4人的死亡現場都留下了一朵蘭花，讓人毛骨悚然。

而這些死者都與吳氏姐妹認識或有接觸，故事走向令人猜不透，除了不斷出現蘭花外，也有許多高跟鞋特寫，似乎都是重要伏筆，燒腦指數爆錶，謎底還是由大家來自行揭曉吧。（逢周六及日晚10pm Netflix上綫）

記者：郭秀芳