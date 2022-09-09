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【政總暴動】涉2019年9月政總外參與暴動11人罪成　9人判監3年半2人判教導所

社會 11:53 2022/09/09

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(資料圖片)

2019年9月29日有「全球反極權遊行」，多人被控於金鐘政總外參與暴動，11名男女早前經審訊後被裁定全部罪成，今（9日）於區域法院判刑，9人被判監3年半，2名少年被告被判入教導所。

11名被告依次為張偉青（21歲，無業）、張凱欣（18歲，學生）、張銘彦（23歲，電腦技術員）、林卓軒（18歲，學生）、馮浩軒（26歲，文員）、何滿恆（19歲，學生）、鄭曉容（18歲，學生）、16歲姓梁學生、謝梓健（21歲，無業）、李穎欣（21歲，學生）及蘇家玉（21歲，學生），他們被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外的一帶與其他人參與暴動。

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記者：陳曉欣

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