【英女王逝世】兒孫滿堂擁4子女8孫10曾孫　慈祥女王私下是寵孫好嫲嫲

▲ 英女王生前兒孫滿堂，私下是一位慈祥嫲嫲。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世，享壽96歲。英女王生前兒孫滿堂，與菲臘親王育有4名子女，並有8名孫子和10名曾孫，她除了是受人尊敬的親民女王外，私下亦是一位慈祥嫲嫲，愛錫一眾孫仔女及曾孫。

綜合外國傳媒報道，白金漢宮於當地時間8日上午發表聲明稱，英女王正接受醫療監督，其4名子女包括王儲查理斯（現為國王查理斯三世），還有孫兒威廉王子、哈里王子等王室成員趕往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡。可惜哈里王子未及見嫲嫲最後一面，白金漢宮宣布英女王逝世消息後一個多小時，哈里王子才抵達巴爾莫勒爾堡，有傳媒拍攝到他坐在車內哀傷的樣子。

▲ 英女王與7位曾孫，一副有孫萬事足的樣子。（The Royal Family fb圖片）

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追上威廉王子憂發生危險

事實上，英女王與兩名男孫威廉王子和哈里王子關係親厚，從過去王室發布的照片，以及傳媒拍攝到的照片可見，英女王不時帶同他們出席公開活動，跟孫兒在一起的英女王經常笑逐顏開，祖孫情不言而喻。在兩兄弟小時候，英女王就曾帶著他們和另外兩名孫仔孫女到桑德令罕府的皇家車輛博物館參觀。

祖孫曾有一段小插曲為人討論，當年4歲的威廉王子出席安德魯王子的婚禮，突然跑上前追著前面的馬車，在他身旁的英女王立時緊張起來，小步追上前把他抓住，之後牽著他的小手一起走。這段影片在網絡傳開，英女王一如其他祖母，擔心孫兒出現危險，反應快速而真實。

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即使到2020年1月，哈里王子與夫人梅根宣布退出皇室高級成員身份後，引發軒然大波，英女王亦曾開腔支持哈里一家展開新生活。哈里當時打破沉默表示，對於這個決定感到極度悲傷，但別無選擇。有英女王近身指，女王因少見哈里的兒子阿奇（Archie），而感到「非常傷心」。

與曾孫路易王子的童趣對話

王室曾發布英女王與菲臘親王及7名曾孫的大合照，照片由凱特王妃於2018年在巴爾莫勒爾城堡所拍攝。英女王手抱著剛出生的路易小王子，喬治王子站在她的身邊，夏洛特公主則坐在女王和菲臘親王中間，二人一副有孫萬事足的樣子。照片中還有安妮公主的孫女。

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今年6月英女王登基70周年紀念慶祝活動中，路易小王子摀耳大喊的畫面令人印象深刻。原來在此之前，英女王與曾孫路易王子說了幾句，有唇語專家指出，路易王子當時問曾祖母「紅箭飛行表演隊（Red Arrows）要來了嗎？」，女王回答「希望如此」。之後飛行表演隊來了，女王跟他說「他們來了」，路易隨即開心起來。英女王親切的小舉動，令人感受到她對孩子滿滿的愛。

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責任編輯︰王明芳