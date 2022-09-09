【皇室母校】12歲王詩齡周身名牌赴英開學　讀安妮公主母校全年學費近40萬

▲ 王詩齡入讀有「公主母校」之稱的Benenden School，以一身名牌look去開學。

內地綜藝節目《爸爸去哪兒1》的童星王詩齡（Angela），已由肥嘟嘟的小女孩長大成12歲少女。上月底內地女主播李湘與導演前夫王岳倫被影到陪女兒抵達英國機場，近日兩母女相繼分享開學的照片，見到王詩齡一身名牌到英國安妮公主的母校開學，相當威水！

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李湘在社交平台分享女兒的開學情況，女大十八變的她已不再圓潤，變得面尖尖清減了許多，王詩齡更穿上一身名牌服飾去開學，頭戴Prada水晶漁夫帽價值高達1.6萬元，並手持DIOR Saddle Bag連肩帶約值4萬元，夠晒派頭。

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入住安妮公主房間

王詩齡入讀有「公主母校」之稱的Benenden School，創立於1923年，是英國最受歡迎的女校之一，亦是少數提供全寄宿的女校，為11歲至18歲女生提供550個學額。

▲ 李湘指女兒入住當年安妮公主的房間。（微博圖片）

該校是一所傳統女子貴族學校，部分學生來自皇室、顯赫家庭或某國的公主，而英國安妮公主（Princess Anne）和賭王細女何超欣都是該校畢業生。李湘透露，女兒被學校安排入住了安妮公主的房間。

美好的校園生活開始了，學校貼心給小妞安排了當年安妮公主入住的房間，溫馨又古老，寶貝！加油！

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全寄宿女校成績優異

該校為11至16歲的低年級學生提供6間宿舍，5人一房；為預科學生（Sixth Form）則提供4間宿舍，各人可擁有私人房間。學生和家長都十分滿意這個房間分配方法，因低年級生能夠互相照應，Sixth Form學生則可有私人空間溫習。

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學術方面，學校提供英國會考（GCSE）和英國高考（A-Levels）課程，公開試成績屢次在國家私立學校排名頭50位。英國最具權威的學校指南Good School Guide形容，Benenden School為「每個人對英國寄宿學校的想像」。

學校入學門檻高，2022-23學年的學費為每學期14,501英鎊（約13萬港元），一共3個學期，即全年學費共43,503英鎊（約39.5萬港元），絕非人人讀得起。

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責任編輯︰林綺玲