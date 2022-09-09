  • 31°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 16:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不正常愛情研究所】女生私照誤被瀕臨分手男友公開　麥惠琪曾直擊同學課室上鎖偷歡

娛樂 15:05 2022/09/09

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

女生私照誤被瀕臨分手男友公開，麥惠琪曾直擊同學課室上鎖偷歡。

由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba）主持的《不正常愛情研究所》，昨晚（8日）第11集研究題目為「校園愛情故事」，五位主持齊齊以學生Look上陣，各自晒冷「真‧學生相」，而焦點則落在Jojo及Karen身上。

最新影片推介：古天樂、劉青雲專訪

Jojo與Karen中學時一個是「亂髮四眼妹」、一個是「中性無眉娘」，Karen的懶型無眉Look更遭Jojo瘋狂取笑：「你係第一個我哋變性嘅主持人，我終於明白人哋睇我張相嘅感受。」Karen聞言反擊：「Jojo冇資格笑我咯」。

【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼

雖然二人互相踐踏對方，但實則是誰也搶不了誰的風頭。Alan則由於學生Look太標青，被Jojo指由「顏值巔峰跌咗落嚟」，場面爆笑。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

Jojo再次成為焦點

五位主持又輪流自爆讀書時的離奇戀愛經歷，並再次由言行出位的Jojo成功搶焦。自認中學時樣子抱歉、但又雄心壯志專向靚仔男同學示愛的Jojo，曾因癡心錯付「當兵」多年。

【不正常愛情研究所】歌手翠兒遭壁咚被逼辭工　Jojo曾遭教授利誘陪返內地

該名男同學更不止一次利用Jojo追女仔，當中的「借褸」事件更名副其實相當淒「涼」：「我鍾意咗個男同學好多年，但咁多年佢都當我係兵。我記得有一年冬天，我份人最怕凍，我著咗校褸同冷衫返學，然後個男仔突然走埋嚟問我凍唔凍，我以為佢關心我啦，我就話：『你咁關心我，我梗係唔凍啦』，個男仔就話：『你唔凍呀？咁你除件校褸畀我！』跟住我話：『唔緊要，溫暖吓你，我都OK』，咁我就除件褸畀佢，點知佢話：『唔該晒，我隔籬追緊個女仔話好凍，我要拎畀佢著』。」

    點擊圖片放大
    +13
    +12

女生意外被爆私照

至於Susuca則自爆中學時曾遇上對兩性關係看法隨便的一男一女，就在二人瀕臨分手期間，該名男同學上課Present時，竟意外曝光女方私照及其他女同學們的被偷拍照。當時現場的老師及三十多名同學目瞪口呆，女同學們更被要求逐一檢查皮鞋看看「誰是受害者」。

【不正常愛情研究所】從睡姿了解另一半性格　黃紫恩直言喜歡大字型攤開瞓

Susuca亦曾試過於午膳期間直擊同學躲藏在無人的已上鎖課室中「偷歡」，並尷尬地數度強調：「我真係唔知佢哋去到咩地步架吓！」

    點擊圖片放大
    +11
    +10

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【不正常愛情研究所】歌手翠兒遭壁咚被逼辭工　Jojo曾遭教授利誘陪返內地
15:59 2022/09/01
【不正常愛情研究所】歌手翠兒遭壁咚被逼辭工　Jojo曾遭教授利誘陪返內地
【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼
16:05 2022/08/29
【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼
【不正常愛情研究所】黃紫恩拒與吳兆麟組CP　「吵架之王」胡敏芝與男友嘈交驚動警方
18:31 2022/08/05
【不正常愛情研究所】黃紫恩拒與吳兆麟組CP　「吵架之王」胡敏芝與男友嘈交驚動警方
【不正常愛情研究所】黃紫恩坦言會主動追男仔　收名貴禮物：可能要畀人摸
11:59 2022/08/13
【不正常愛情研究所】黃紫恩坦言會主動追男仔　收名貴禮物：可能要畀人摸
【不正常愛情研究所】黃紫恩查電話捉姦搞喊男友　Jojo：手機不離手最可疑
11:52 2022/07/23
【不正常愛情研究所】黃紫恩查電話捉姦搞喊男友　Jojo：手機不離手最可疑
【不正常愛情研究所】從睡姿了解另一半性格　黃紫恩直言喜歡大字型攤開瞓
16:15 2022/07/15
【不正常愛情研究所】從睡姿了解另一半性格　黃紫恩直言喜歡大字型攤開瞓

你可能感興趣

【不正常愛情研究所】歌手翠兒遭壁咚被逼辭工　Jojo曾遭教授利誘陪返內地
15:59 2022/09/01
【不正常愛情研究所】歌手翠兒遭壁咚被逼辭工　Jojo曾遭教授利誘陪返內地
【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼
16:05 2022/08/29
【不正常愛情研究所】趁家中無人與青梅竹馬發生關係　男主角一個舉動主持人大呼震撼
【不正常愛情研究所】黃紫恩拒與吳兆麟組CP　「吵架之王」胡敏芝與男友嘈交驚動警方
18:31 2022/08/05
【不正常愛情研究所】黃紫恩拒與吳兆麟組CP　「吵架之王」胡敏芝與男友嘈交驚動警方
黃紫恩 胡敏芝 吳兆麟 綜藝節目 愛情 TVB 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【醫學特例】巴西19歲少女誕雙胞胎揭是不同生父　「異父授精」極罕見全球僅20宗
13:31 2022/09/08
【醫學特例】巴西19歲少女誕雙胞胎揭是不同生父　「異父授精」極罕見全球僅20宗
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
10:50 2022/09/07
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
【安達臣道冧天秤】單親抑鬱母痛失22歲孝順愛兒　叔父泣訴：佢真係走得好冤枉
22:29 2022/09/08
【安達臣道冧天秤】單親抑鬱母痛失22歲孝順愛兒　叔父泣訴：佢真係走得好冤枉