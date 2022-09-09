【不正常愛情研究所】女生私照誤被瀕臨分手男友公開　麥惠琪曾直擊同學課室上鎖偷歡

▲ 女生私照誤被瀕臨分手男友公開，麥惠琪曾直擊同學課室上鎖偷歡。

由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba）主持的《不正常愛情研究所》，昨晚（8日）第11集研究題目為「校園愛情故事」，五位主持齊齊以學生Look上陣，各自晒冷「真‧學生相」，而焦點則落在Jojo及Karen身上。

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Jojo與Karen中學時一個是「亂髮四眼妹」、一個是「中性無眉娘」，Karen的懶型無眉Look更遭Jojo瘋狂取笑：「你係第一個我哋變性嘅主持人，我終於明白人哋睇我張相嘅感受。」Karen聞言反擊：「Jojo冇資格笑我咯」。

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雖然二人互相踐踏對方，但實則是誰也搶不了誰的風頭。Alan則由於學生Look太標青，被Jojo指由「顏值巔峰跌咗落嚟」，場面爆笑。

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Jojo再次成為焦點

五位主持又輪流自爆讀書時的離奇戀愛經歷，並再次由言行出位的Jojo成功搶焦。自認中學時樣子抱歉、但又雄心壯志專向靚仔男同學示愛的Jojo，曾因癡心錯付「當兵」多年。

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該名男同學更不止一次利用Jojo追女仔，當中的「借褸」事件更名副其實相當淒「涼」：「我鍾意咗個男同學好多年，但咁多年佢都當我係兵。我記得有一年冬天，我份人最怕凍，我著咗校褸同冷衫返學，然後個男仔突然走埋嚟問我凍唔凍，我以為佢關心我啦，我就話：『你咁關心我，我梗係唔凍啦』，個男仔就話：『你唔凍呀？咁你除件校褸畀我！』跟住我話：『唔緊要，溫暖吓你，我都OK』，咁我就除件褸畀佢，點知佢話：『唔該晒，我隔籬追緊個女仔話好凍，我要拎畀佢著』。」

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女生意外被爆私照

至於Susuca則自爆中學時曾遇上對兩性關係看法隨便的一男一女，就在二人瀕臨分手期間，該名男同學上課Present時，竟意外曝光女方私照及其他女同學們的被偷拍照。當時現場的老師及三十多名同學目瞪口呆，女同學們更被要求逐一檢查皮鞋看看「誰是受害者」。

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Susuca亦曾試過於午膳期間直擊同學躲藏在無人的已上鎖課室中「偷歡」，並尷尬地數度強調：「我真係唔知佢哋去到咩地步架吓！」

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